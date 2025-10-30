Szombathelyi közgyűlés
37 perce
Szabó Tibor újabb öt évig igazgathatja a Weöres Sándor Színházat
Egyhangúlag támogatta Szabó Tibor pályázatának elfogadását a szombathelyi közgyűlés csütörtökön. Hankó Balázs kulturális miniszter előzetes engedélyével 2031. január 31-ig, határozott időtartamra kap újabb megbízást a Weöres Sándor Színház Nkft. vezetésére Szabó Tibor.
