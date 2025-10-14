október 14., kedd

Kötelező maszkhasználat - Tovább szigorít a Markusovszky-kórház

Címkék#szombathely#Markusovszky-kórház#Sürgősségi Betegellátó Osztály#szájmaszk

Az előttünk álló időszakban a légúti fertőzések közösségi terjedése várhatóan fokozódik. Kell a szájmaszk.

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban kiterjesztik a kötelező orr-szájmaszk használatát - közölte az intézmény.  

szájmaszk
Szájmaszk - vigyázzunk egymásra!
Forrás: VN-archív

A légúti fertőzések számának további emelkedésére tekintettel, a betegek védelme érdekében, az egészségügyi ellátó személyzet, és a látogatók kötelező (sebészi) orr-szájmaszk  használata 2025. október 14-től visszavonásig kiterjesztésre kerül az alábbiak szerint:

- Sürgősségi Ambulancia

- Az intézmény minden telephelyén a szakrendelések, ambulanciák, beleértve a várakozásra szolgáló helyiségeket is, a betegek vonatkozásában is.

Szájmaszk - vigyázzunk egymásra!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra! 

- zárult a bejegyzés.

Korábban írtunk arról, hogy a maszkot a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, az Infektológiai Osztályon, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon, a Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztályon, a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon, illetve a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályon kell viselni.

 

