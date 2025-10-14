25 perce
Kötelező maszkhasználat - Tovább szigorít a Markusovszky-kórház
Az előttünk álló időszakban a légúti fertőzések közösségi terjedése várhatóan fokozódik. Kell a szájmaszk.
A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban kiterjesztik a kötelező orr-szájmaszk használatát - közölte az intézmény.
A légúti fertőzések számának további emelkedésére tekintettel, a betegek védelme érdekében, az egészségügyi ellátó személyzet, és a látogatók kötelező (sebészi) orr-szájmaszk használata 2025. október 14-től visszavonásig kiterjesztésre kerül az alábbiak szerint:
- Sürgősségi Ambulancia
- Az intézmény minden telephelyén a szakrendelések, ambulanciák, beleértve a várakozásra szolgáló helyiségeket is, a betegek vonatkozásában is.
Szájmaszk - vigyázzunk egymásra!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!
- zárult a bejegyzés.
Korábban írtunk arról, hogy a maszkot a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, az Infektológiai Osztályon, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon, a Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztályon, a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon, illetve a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályon kell viselni.