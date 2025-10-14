Kötelező maszkhasználat - Tovább szigorít a Markusovszky-kórház

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban kiterjesztik a kötelező orr-szájmaszk használatát - közölte az intézmény.

Szájmaszk - vigyázzunk egymásra!

Forrás: VN-archív

A légúti fertőzések számának további emelkedésére tekintettel, a betegek védelme érdekében, az egészségügyi ellátó személyzet, és a látogatók kötelező (sebészi) orr-szájmaszk használata 2025. október 14-től visszavonásig kiterjesztésre kerül az alábbiak szerint:

- Sürgősségi Ambulancia

- Az intézmény minden telephelyén a szakrendelések, ambulanciák, beleértve a várakozásra szolgáló helyiségeket is, a betegek vonatkozásában is.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!

