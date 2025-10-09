Szalafő: szőlő, szüret, hagyomány és közösség – sok-sok fotóval

Nincs is ennél jobb apropó ilyenkor ősszel! Összegyűlni, együtt ünnepelni és mulatni. Ez történt a hétvégén közel tíz év után újra, Szalafőn is – mesélte lapunknak nagy örömmel Németh-Markó Viktória, aki az őrségi szeres község közművelődési szakembere. Sürgött-forgott már egész héten a falu, őszi díszbe öltözött a faluközpont, szombaton pedig a déli harangszó után nem sokkal újra kigurultak az udvarokból az eseményhez méltó módon feldíszített traktorok is.

Szalafő: szüreti vigadalom, közösségben megélt öröm

Szalafő szerein

Szükség is volt rájuk, hiszen a település sajátosságai adta távolságokat máskülönben leküzdeni nem lehetett volna. Aki ismeri a szeres falvak sajátosságait, az tudja: itt nem lehet egyetlen főutcán végig vonulni: sok-sok kitérő, kacskaringózás kell, ha mindenhová el akarnak jutni. És el akartak… Ilyenkor, szüreti mulatság idején falun, ugye, amúgy is nélkülözhetetlen az efféle! Így a mulatozó násznép, a szalafői legények és menyecskék szerről szerre jártak, a feldíszített traktorok vontatta pótkocsik hátán. Így csaltak mosolyt a falubeliek arcára – és okoztak ezzel boldog perceket és örök emléket az érdeklődőknek.

Bolond esküvő és igazi préselés

Bizony, násznép, ugyanis itt még egy örömteli frigy is köttetett! Bolond esküvő lévén volt minden, ami ilyenkor szokás: esketés, frigy, csokordobás és még megannyi más… A felvonulást nóta és harmonikaszó, móka és kacagás jellemezte, így a felejthetetlen hangulat garantált volt. A felvonulás végeztével a hagyományos préselés következett. De nem ám akárhogy! Úgy, ahogy annak a rendje és a módja van, azaz a hagyományoknak megfelelően, lábbal taposták az asszonyok – nótaszó kíséretében – a szőlő értékes levét. Bárki kipróbálhatta és megélhette, átélhette a hagyományt, hogy milyen érzés a hagyományos szőlőpréselés.

A nap vidám zárása

A jókedvű munkát követően a násznépet, a felvonuló díszes ruhákba öltözött résztvevőket és érdeklődőket meleg étel, parádés hangulat, zeneszó, tánc és mulatság várta. A nagyszerű esemény résztvevői és szervezői, akiket köszönet illet: Balek Tamás ceremóniamester, Nemec Lajos harmonikás, Csutak, a Sorry N zenekar, Frédi, a násznép, a legények és menyecskék, a felvonulók – és mindenki, aki eljött és jól érezte magát; mindenki, aki élteti a hagyományt. Hol máshol, mint Szalafőn!