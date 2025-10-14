Tök jó fejek kicsiben és nagyban Csörötneken

Ahogy színesedik a természet, jártunkban-keltünkben sok falu határában vagy éppen központjában találkozunk őszi hangulatú, vidám és kreatív alkotásokkal. Az őszt elevenítik meg a csörötneki szalmabálák is: a hetyke legény és kedves párja a helyiek és az átutazók arcára is mosolyt csalnak. Ijesztő ábrázatú halloween tökök feltűnősködnek a lábuknál. Csörötnek így (is) várja a vendégeket.



