Összefogás, élő közösség

Finomságok, színes felvonulás, versenyek: Szarvaskend pazar szüretet rendezett - fotók

Összefogás, élő közösség – mindezekhez pedig sok-sok móka és életöröm. Szarvaskenden ezen a hétvégén is jó volt megélni a falu örömét.

Gombos Kálmán

Szarvaskenden a szüreti ünnepségre való látványos előkészületek már egy héttel korábban elkezdődtek, amikor egy kreatív és lelkes csapat megkezdte a falu feldíszítését. Már a díszítés során érezhető volt a jókedv és a vidámság! – mesélte Tóth Zoltánné, Gyöngyi, az egyik szervező. Több helyszínre szalmával kitömött bábuk, feldíszített szalmabálák kerültek, és a kastély kapuja is megszépült egy nagy boltívvel. Az őszi, szüreti témájú díszítés meghozta a hangulatot a településre, a helyi lakosok nagy érdeklődése mellett sok ide érkező vendéget köszönthettek szombaton.

Fotó: VN/Kiss G. Péter
Szarvaskend fantasztikus szüreti felvonulást tartott
Fotó: VN/Kiss G. Péter

A hosszú szarvaskendi főutcán

A szombati napot családi programokkal indították; a gyermekek számára diavetítést tartottak a kultúrházban, és a reggeli hűvös idő miatt ide állították fel a légvárat is. Az udvari kemencében sült alma készült, amit frissen préselt szőlőlével fogyaszthattak a látogatók. A délutáni órákban pedig megérkeztek a szebbnél szebben feldíszített traktorok, lovas fogatok és a jelmezes felvonulók. Már a gyülekezésnél kiderült, hogy hosszú menetet fognak alkotni az utcákon – és ahogy haladt előre az idő, a létszám egyre csak nőtt. A falut körbejárva öt helyen vendégelték meg a település lakói az összegyűlt felvonulókat és mindenki meghallgathatta, visszaemlékezhetett: mi is történt egy év alatt a községben?

Szarvaskend fantasztikus szüreti felvonulást tartott
Szarvaskend fantasztikus szüreti felvonulást tartott
Fotó: VN/Kiss G. Péter

Jókedvvel, bőséggel

A felvonulás hangos nótaszóval ment végig a főutcán. A hangulat remek volt, jókedv és vidámság kísérte az úton haladókat. Nagyszerű volt végignézni a hosszasan felsorakozó járművekre, emberekre! A felvonuláson és az utána lévő programokon a Senior Néptáncegyüttes és Kánya László garantálta a jó hangulatot. Erre a napra különböző versenyeket is hirdettek a falu lakói között, melyre szép számmal akadtak jelentkezők: lekvár-, pálinka- és töknevelő versenyszámokban mérettetek meg a versenyzők (és portékáik). Minden kategóriában az első három helyezett díjazásban részesült.

Szarvaskend pazar szüretet rendezett

Fotók: Kiss G. Péter

A jó hangulat az esti bálra sem hanyatlott, estére pedig a már-már legendás futballcsapat is három ponttal csatlakozott a mulatáshoz: amit Celldömölkről sikerült hazahozniuk. A község pedig egy újabb remek hétvégét tud maga után, mely nem valósulhatott volna meg a helyi lakosság segítőkészsége és összefogása nélkül.

