Töknevelő, pálinka- és lekvár-verseny: Szarvaskenden szombaton döntenek

Címkék#Szarvaskenden#tök#község#verseny

A szüreti ünnepségen választja ki a zsüri a legjobbakat a helyi termékek közül. Szarvaskenden már sokan készülnek a szombati eseményre.

Gombos Kálmán

Szarvaskend összetartó és barátságos közössége joggal hódította meg az ország közvéleményét néhány hete, az emlékezetes Fradi-meccs kapcsán. Ezúttal töknevelő versenyt hirdettek a vasi községben, aminek az idei szüreti ünnepségen lesz az eredményhirdetése. Szombaton nem csak tökökkel, hanem saját készítésű lekvárokkal is versengenek a helyiek. Mindhárom versenyszámban az első három versenyző kap díjazást – osztotta meg lapunkkal Somogyi Nikolett, a település polgármestere.

Fotó: Shutterstock

Szarvaskendi finomságok

A töknevelő versenyre előzetes nevezéssel lehetett jelentkezni: minden jelentkező három darab tökpalántát kapott, melyek erre az időre nagyobbnál nagyobbra nőttek. De kinek lett a legnagyobb a Vasi Hegyháton? Ezt a szüreti felvonulás utáni közös lemérés után tudjuk meg. A benevezett zöldségeket a felvonulás során gyűjtik majd be egy kocsira, és azután lesz a nyilvános mérés és az eredményhirdetés.

A pálinka- és lekvár versenyre nevezett termékeket szombatig kell eljuttatni a kultúrházhoz. Ezek kóstolása és zsűrizése aznap délután történik majd meg. Minkét kategóriában indíthat egy jelentkező többféle pálinkát és lekvárt is. Így tehát a szüreti felvonulás egyben gasztro-ünnep is lesz a vasi községben.

