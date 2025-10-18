Szarvaskendi Sibrik Miklós emlékezetére

Sibrik Miklós a 18. század elején a spanyol örökösödési háborúban harcolt, majd hazatérve csatlakozott Rákóczi fejedelemhez. Bár a kuruc mozgalomban fontosabb hadvezetői, vagy politikai szerepe nem volt, a számkivetésbe is követte Rákóczit, akinek egyik legbizalmasabb híveként, a főudvarmesteri posztot töltötte be. Rákóczit alig fél évvel élte túl. Életkori adatait a hamvak haza hozatalakor a rodostói görög templomban talált latin szövegű sírfelirata árulta el. A Sibrik család címerével díszített márványtábla szerint: „E helyen nyugszik, a jó és balszerencse között töltött életét befejező, szarvaskendi Sibrik Miklós magyar nemes, II. Rákóczi Ferencnek, Erdély fennkölt fejedelmének udvarmestere. Nevezett, urának jó és balsorsban, élete nehéz helyzeteiben állhatatos követője, a számkivetésben hűséges társa volt, aki Rodostóban a Márvány-tenger mellett 1735. október 7-én, öt évi súlyos betegeskedés után, 62 éves korában hunyt el.

” Ezt találta meg Thaly Kálmán és innen tudjuk, hogy Sibrik Miklós a fejedelemmel csaknem egy idős volt. Sibrik egyéniségét jól jellemzi az a közvetlen hang, amely Mikes Kelemen leveleiből visszaköszön. Mikes, hősünket a rodostói száműzetésben csak „Sibrik apánk“ — néven emlegette. Az általa rajzolt kép révén egy jólelkű, mindenki iránt részvétet mutató becsületes férfiút jelenít meg előttünk. Mikestől tudjuk, hogy az akkor már éveken át betegeskedő udvarmester, mihelyt értesült Rákóczi betegségéről, „rögtön a virrasztók közé állt és haláláig ott maradt a fejedelem mellett”. Rákóczi is szerette őt, amit azzal mutatott ki, hogy végrendeletében ötezer forintot hagyott rá. Az öreg kuruc azonban nagyon szívére vette Rákóczi halálát és melankóliába esett. Mikes írta róla, hogy „Sibrik uram betegsége nehezedik minden nap” - majd október 7-én: - „Nagy kereszt rajtam, hogy a mi jó Sibrik apánkat el kellett temetnünk”. Sibrik Miklós 170 éven át, a rodostói görög katolikus templomban Bercsényi Miklós és Esterházy Antal társaságában nyugodott, amíg Rákóczi hamvaival együtt az ő porait is hazahozták. A kuruc vezetők 1906-ban Kassán zajlott ünnepélyes újra temetésén Vasvármegye a korabeli tudósításokban csak „Sibrik bandérium” néven emlegetett lovasokkal, a Herbst Géza alispán által vezetett díszküldöttséggel képviseltette magát.