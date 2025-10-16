október 16., csütörtök

Szerencsésen végződött

1 órája

Szarvassal ütközött a szombathelyi kerékpáros - Sisakja mentette meg az életét!

Címkék#Szombathely#aszfaltos#szarvas#baleset

Egy ártatlannak induló esti bringázás kis híján tragédiába torkollt Vas vármegyében. Szijj László, a Vas Népe médiatanácsadója egy 50 kilométeres túrára indult, ám Bozsok közelében váratlanul egy szarvassal ütközött.

Horváth László

Szarvassal ütközött munkatársunk - A minap este úgy terveztem, teszek egy 50 kilométeres kerékpáros túrát – kezdte Szijj László, a Vas Népe napilapot is kiadó Mediaworks Zrt. médiatanácsadója.

Szarvassal ütközött
Szarvassal ütközött Szijj László, a sisak mentette meg az életét
Fotó: VN

 - Szombathely, Bucsu, Bozsok, Kőszeg, Szombathely volt az útvonal. Este hat órakor indultam, és negyed nyolc körül járhattam Bozsoknál. Lejtős szakaszhoz értem, fokoztam a sebességet, nem haladtam gyorsan. Aztán az egyik pillanatban a jobb oldalról, a mező felől egy szarvas futott át előttem. Szó szerint nekiütköztem, a fejem az állat testét elérte. 

Sisak nélkül sosem indulok útnak, ennek is köszönhető, hogy szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedtem. 

- Két autós járt erre, azonnal megálltak, és értesítették a hatóságokat. Kiérkeztek rendőrök, illetve mentők, akik kivizsgálásra a Markusovszky-kórházba szállítottak. Kiderült törésem, belső sérüléseim nincsenek. Az egyik autós a kerékpáromat haza vitte, köszönet érte - folytatta.

Szarvassal ütközött - Nehéz kivédeni a balesetet

Szijj László az előzményekről is beszélt:

- Mivel már sötét volt, úgy terveztem, nem a hegyen, az erdőn át jövök vissza Szombathelyre, mert ezen a szakaszon korábban többször láttam már mászkáló állatot, így inkább az aszfaltos utat választottam. Ez lett a vesztem. Az esetem több kerékpáros csoportban megosztottam, hogy a sporttársak okuljanak az esetemből, és mindig viseljenek sisakot. Az ilyen balesetet nehéz kivédeni. Hiába volt erős lámpám, de semmit sem érzékeltem a szarvasból, mert az állat egy bokros rész mögött, mozgásban volt, és nem az út mellett várakozott.

Kollégánk ütközése szerencsésen végződött, de a napokban Nagykőrösnél történt baleset tragikusan végződött. Itt egy védőfelszerelés nélkül közlekedő, elektromos rolleres összeütközött egy őzzel. Az állat elpusztult, a férfi pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.

 

 

