Iparpolitikus

Száz éve született dr. Szekér Gyula, Celldömölk díszpolgára - a korona hazahozataláról az USA elnökével tárgyalt

Címkék#Paksi Atomerőmű#Szekér Gyula#korona hazahozatal#Celldömölk

Pontosan dr. Szekér Gyula 100. születésnapján ülésezett a celldömölki képviselő-testület: megemlékeztek a város szülöttéről, Celldömölk díszpolgáráról – aki miniszterelnök-helyettesként 1976-ban a Szent Korona hazahozataláról is tárgyalt az Egyesült Államok akkori elnökével, előmozdítva a korona 1978-as hazatérését. Dr. Szekér Gyula Celldömölkön született 1925. szeptember 24-én, Budapesten hunyt el 2015. december 17-én, a Fiumei úti sírkertben nyugszik.

Szekér Gyula
Szekér Gyula és felesége nyughelye Budapesten, a Fiumei úti sírkertben
Forrás: VN/Celldömölk önkormányzata

Szekér Gyula nehézipari miniszter, aztán miniszterelnök-helyettes

Celldömölk vasutasváros – Szekér Gyula vasutascsaládba született, édesapja Szekér János mozdonyfűtő, édesanyja Ferenczi Karolina. 1944-ben érettségizett a Pápai Református Kollégiumban, 1949-ben vegyészmérnökként diplomázott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen, moszkvai aspirantúrán vett részt, 1971-ben lett a kémiai tudományok doktora.  1971 és 1975 között nehézipari miniszterként, 1975 és 1980 között miniszterelnök-helyettesként állt kapcsolatban a paksi  atomerőmű-beruházással. „Beosztásánál, de elsősorban rátermettségénél fogva – mint távlatokban gondolkodó vezetőnek – kiemelkedő szerepe volt a paksi atomerőmű létesítéséhez szükséges döntések előkészítésében, és az építés során felmerülő nehézségek elhárításában”– írta róla a telepaks.net. 

Miniszterelnök-helyettesként tárgyalt az USA elnökével
Forrás: VN/FB


A magyar kormány miniszterelnök-helyetteseként egy delegáció élén az amerikai kormány meghívására 1976 májusában hivatalos látogatást tett az Amerikai Egyesült Államokban. Fogadta őt Gerald Ford, az USA elnöke, a tárgyalás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1978. január 6-án a korona és a koronázási ékszerek hazatértek Magyarországra.

Szekér Gyula Celldömölk szülötte - és díszpolgára
Forrás: VN/FB

„Dr. Szekér Gyula az 1989 előtti korszak kiemelkedő gazdaságtörténeti jelentőségű iparpolitikusa volt, aki meghatározó szerepet játszott az irányítása alá tartozó hazai alumínium-, kőolaj- és földgázipar, a gyógyszeripar, műanyag-, műtrágya-, petrolkémia-, az energetikai ipar kiépítésében, korszerűsítésében” – írta nekrológjában a Vas Népe. A nevéhez köthető legfontosabb beruházások: a tiszaújvárosi TVK, a kazincbarcikai Borsodchem, a sajóbábonyi Észak-magyarországi Vegyiművek, a Dunai Kőolajfinomító Százhalombattán, a Paksi Atomerőmű, a Péti Nitrogénművek, a Székesfehérvári Kőolajfinomító, a szintetikus szálgyártás Nyergesújfalun, a Chinoin gyógyszeralapanyag-gyártás Budapesten, az EGIS gyógyszeralapanyag-gyártás Körmenden, a Richter fontos fejlesztései, a kőolaj- és földgázvezeték országos hálózatának kiépítése. 

 

