Rémisztő

57 perce

A Rába-vidéken, Orfaluban ismét szellemek jártak!

Címkék#hagyomány#esemény#Rába-vidék#Szellemek éjszakája

Idén ismét életre kelt a szlovén Rába-vidék népi hiedelemvilága. Orfaluban nem csak szellemek jártak, viszont igen sokan érezték remekül magukat.

Gombos Kálmán

Szombaton, október 25-én különleges hangulat lengte be a szlovén Rába-vidék legkisebb faluját, Orfalut. A település utcáit és erdei ösvényeit ismét benépesítették a régi idők titokzatos alakjai, hiszen megrendezték a már hagyományossá vált Szellemek éjszakáját. Az eseményt a Rába-vidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai Egyesület és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat szervezte. A program középpontjában a népi hiedelmek világa állt. A résztvevők egy három kilométeres éjszakai gyalogtúrán vehettek részt, amely során a népi hitvilág különös lényei – ördögök, boszorkányok, lidércek, garabonciás diákok, tüzes lidércek és maga a kaszás halál – jelentek meg előttük.

Szellemek éjszakája Orfaluban – a szlovén hiedelemvilág
Szellemek éjszakája Orfaluban – a szlovén hiedelemvilág
Fotó: VN/Holecz Károly

Szellemes megoldás

Ez az esemény nem Mindenszentekhez és nem is a Halloweenhez kapcsolódik, hanem a szlovén kultúrának egy különleges, sokszor feledésbe merülő szeletét mutatja be – tudtuk meg Holecz Károlytól, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökétől. Célja, hogy a fiatalabb generáció is megismerje, mitől tartottak elődeink, amikor éjnek idején egyedül kellett útra kelniük. A hiedelemalakok és a jelenetek helyi idősek elbeszélései alapján keltek életre. A szereplők a hagyományos történetek szerint öltöztek fel, és a látványos koreográfiák is ezekből a mesékből születtek. A bemutatók két nyelven, szlovénul és magyarul zajlottak, ezzel is erősítve a kétnyelvű kulturális hagyományt.

Nem rémisztgettek

A „szellemek” a rendezvény során nem ijesztgették a látogatókat – csupán megjelentek előttük, hogy a régi hiedelmek méltósággal és tisztelettel elevenedhessenek meg. A gyalogtúra este fél hétkor indult a Rábavidéki Tájháztól, ahonnan a menet hét állomást érintve járta végig az orfalui éjszakát. A túra végén a résztvevők visszatértek a Tájházhoz, ahol a szellemek közösen eltáncolták a Szellemek táncát, majd a hangulatot hajnalig tartó bál zárta, amelyen a szlovéniai Aktuál zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

Szellemek éjszakája Orfaluban – a szlovén hiedelemvilág
Fotó: VN/Holecz Károly

Majdnem ötszázan

Az idei Szellemek éjszakája minden eddiginél több érdeklődőt vonzott: csaknem ötszáz látogató érkezett – nemcsak a környező településekről, hanem Magyarország távolabbi vidékeiről és Szlovéniából is. A rendezvény nemcsak különleges élményt nyújt, hanem ápolja a szlovén nyelvet és 

kultúrát, ösztönzi a mozgást és az aktív kikapcsolódást, s egyben összekovácsolja a közösséget – Hangsúlyozta Holecz Károly.

 

Aki idén részt vett az eseményen, már tudja,

miért bolyonganak magányosan a tüzes lidércek,

miért hord könyvet a hóna alatt a garabonciás,

hogyan ülnek lakodalmat a boszorkányok,

miért nem szabad éjfélkor megállni az útkereszteződésben,

és miért nem tanácsos a kaszás halál szemébe nézni.


Orfaluban ezen az éjszakán a múlt és a jelen találkozott – a hagyomány, a félelem és a fantázia összefonódott, hogy a szlovén Rába-vidék hiedelemvilága tovább éljen a jövő nemzedékeiben.

Szellemek éjszakája Orfaluban – a szlovén hiedelemvilág
Fotó: VN/Holecz Károly

