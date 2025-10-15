október 15., szerda

Gyászolnak a kosarasok, 37 évesen tragikus hirtelenséggel halt meg a korábbi játékos

A közönségkedvenc center fájdalmasan korán távozott. Meghalt a 37 éves egykori játékos, halálhírét a korábbi klubja közölte a közösségi oldalán. Szente Norberttől egykori játékostársai és a szurkolók is búcsúznak.

Vaol.hu

Meghalt egy fiatal sportoló. Szente Norbert, a 37 éves kosaras halálhírét a dombóvári klub osztotta meg. A csapat gyászolja egykori játékosát, a kétméteres, közönségkedvenc centert - írja a dombóvári kosársuli KE nyomán a teol.hu.

szente norbert
Meghalt Szente Norbert 
Fotó: ANATOLY Foto / Forrás: Shutterstock

Meghalt Szente Norbert

Életének 38. évében, tragikus körülmények között hunyt el a kosaras, a Dombóvár KC és a Dombóvári Kosársuli KE korábbi játékosa. A kosárlabda mindig fontos volt számára, az utánpótlás korosztályok mellett pályára lépett a DKC NB1/A csoportos valamint a Kosársuli NB2-es felnőtt csapataiban is.

 

