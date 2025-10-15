Gyászolnak a kosarasok, 37 évesen tragikus hirtelenséggel halt meg a korábbi játékos

Meghalt egy fiatal sportoló. Szente Norbert, a 37 éves kosaras halálhírét a dombóvári klub osztotta meg. A csapat gyászolja egykori játékosát, a kétméteres, közönségkedvenc centert - írja a dombóvári kosársuli KE nyomán a teol.hu.

Meghalt Szente Norbert

Fotó: ANATOLY Foto / Forrás: Shutterstock

Meghalt Szente Norbert

Életének 38. évében, tragikus körülmények között hunyt el a kosaras, a Dombóvár KC és a Dombóvári Kosársuli KE korábbi játékosa. A kosárlabda mindig fontos volt számára, az utánpótlás korosztályok mellett pályára lépett a DKC NB1/A csoportos valamint a Kosársuli NB2-es felnőtt csapataiban is.