Bejelentették: korszerűsítik a szentgotthárdi mentőállomást!

A Magyar Kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében 89 milliárdos összeggel az országban 90 egészségügyi intézmény energetikai korszerűsítését, megújítását határozta el. S ezek közé tartozik a szentgotthárdi mentőállomás is - jelentette be közösségi oldalán V. Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

V. Németh Zsolt jelentette be: korszerűsítik a szentgotthárdi mentőállomást

Fotó: VN/V. Németh Zsolt Facebook-oldala

Energetikai korszerűsítés a szentgotthárdi mentőállomáson

Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője ismertette azt is, milyen beruházások valósulhatnak meg a szentgotthárdi mentőállomáson a támogatás jóvoltából:

külső hőszigetelést kap az épület,

cserélik a nyílászárókat,

a hűtő-fűtő rendszereket korszerűsítik.

Úgy véljük ezáltal nemcsak költséghatékonyabb lesz ezeknek az épületeknek az üzemeltetése, hanem az itt levő mentő dolgozók számára is komfortosabb munkakörülményeket biztosít. Az egészségügyi szektor és Szentgotthárd is számíthat ránk

- zárta gondolatsorát V. Németh Zsolt.

A Jedlik Ányos energetikai programból kórházakat, mentőállomásokat fejlesztenek

Az előzményekhez hozzátartozik: csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővült a Jedlik Ányos energetikai program; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák, ismertette Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára október 13-án Budapesten sajtótájékoztatón.

Steiner Attila kiemelte, a jelentős kórház energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára. Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak.

Közölte, előzetes kalkulációk szerint a 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomás épületét tudják majd felújítani - tudósított az MTI.

