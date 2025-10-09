október 9., csütörtök

Vádemelés

Szerelmi dráma Vasban: nem tudta feldolgozni a válást, hosszú évekig zaklatta volt feleségét

Most vádat emeltek az ügyben.

Illusztráció!

Forrás: Pexels

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség zaklatás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint nem tudta feldolgozni, hogy az időközben elvált felesége 2022 júliusában elköltözött otthonról, és ettől az időponttól kezdve 2025 májusáig szinte napi rendszerességgel követte őt bevásárlás közben, megjelent a sértett munkahelyén, új tartózkodási helyén, és ezen alkalmakkor a sértettet szidalmazta, illetve a 32 évnyi házasságuk során őt ért sérelmeket emlegette.

A vádlott magatartása a sértettben félelmet keltett, a férfi a rendszeres és tartós háborgatással volt felesége mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozott.

A zaklatásnak az vetett véget, hogy a Sárvári Járásbíróság 2025 júniusában megelőző távoltartást rendelt el a vádlottal szemben.

 A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

