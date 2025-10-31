október 31., péntek

Kézműves vásár, szenvedélybetegségek, nyitott ajtók, dr. Varjú Gábor az újrakezdésről

Szociális Hét: Szombathelyre jön Schwab Richárd dietetikus-teamjének egyik tagja is

Szombathely önkormányzata, valamint a különböző szociális szolgáltatásokat működtető intézmények, szervezetek együttműködésével, 29. alkalommal szervezik meg november 4-7. között a Szociális Hét rendezvényt. A programokról pénteken tartottak sajtótájékoztatót.

Tóth Katalin
Dr. László Győző és Németh Klára a Szociális Hét sajtótájékoztatóján.

Forrás: VN/ szombathely.hu

A Szociális Hét hagyományosan a szociális szakemberek ismereteinek bővítését célozza, másrészt a lakosságot tájékoztatja a szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók tevékenységéről. Ezenkívül a társadalmi érzékenyítést is feladatának tekinti a hátrányos helyzetű emberek irányába. Az idén a FÉHE Fogyatékossággal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.-t kérte fel Szombathely önkormányzata, hogy koordinálja a rendezvényt. 

Szociális Hét november 4-től 7-ig Szombathelyen

A 11-es Huszár út 116. szám alatt tartott sajtótájékoztatón dr. László Győző alpolgármester megjegyezte, különösen fontos a Szociális Hét által kínált színvonalas programsor, hiszen az elmúlt időszakban a szociális terület negatív szempontból került fókuszba. – Szombathelyen kiváló ellátórendszerünk van, amelyben mindenki nagy odaadással végzi emberfeletti és sokszor embert próbáló munkáját – fogalmazott. 

Esélyteremtés a gyakorlatban, Varjú Gábor az újrakezdésről 

A keddtől péntekig tartó programokat Németh Klára, a FÉHE Kft. ügyvezetője részletezte. November 4-én nyílt napok és Szocio-séta várja az érdeklődőket: a Szocio-séta a Civil Szolgáltató Központ szervezésében indul, majd nyílt nap keretében megismerhetjük többek között az Áldozatsegítő Központ és az Esőemberke Alapítvány munkáját is. A nyitó konferencián dr. Boros Julianna, a PTE egyetemi adjunktusa, szociálpolitikus, romológus tart előadást Esélyteremtés a gyakorlatban címmel. Utána a Budapest Bike Maffia munkájába kaphatunk betekintést Havasi Zoltán alapító által – az egyesület évek óta egyedülálló módon segíti a hajléktalan embereket Budapesten. A konferencia pódiumbeszélgetéssel is várja az érdeklődőket: a Szombathelyen szinte mindenki által ismert és elismert állatorvos, dr. Varjú Gábor osztja meg gondolatait az újrakezdésről, az akaraterőről, a pozitív gondolkodásról.

Kézműves vásár, szenvedélybetegségek, Barnahus, nyitott ajtók

A konferencia ideje alatt a városháza aulájában kézműves vásáron válogathatunk 9 szociális foglalkoztató termékeiből, akik Vas és Zala vármegyéből érkeznek Szombathelyre. 

A kiállítók között szerepel a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Újnéppusztáról, a Magyar Máltai szeretetszolgálat ivánci, csákánydoroszlói, zalaapáti intézménye és az Esőemberke Alapítvány is.

A Szociális Hét együttműködő partnere a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász RÉV Szolgálata is: a Szent Anna házban (Fő tér 14.) Szenvedélybetegségekről közérthetően címmel hallható előadást. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat révén a Városháza Eszter Termében Gyermekvédelem és Barnahus Svédországban témában lesz előadás. 

Csütörtökön Nyitott ajtók várnak a Johanneumban. Az érdeklődők részt vehetnek gerinctornán, a városházán bemutatkozik a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona. A FÉHE Kft. Zanati úti hajléktalanszállóján Kiss Tamás, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat koordinátora függőségekről beszél közérthetően. 

A Városháza Eszter Termében csütörtökön Mikrobiom és Egészség címmel szakmai műhelyhez csatlakozhatunk. Érdekesnek ígérkezik Kovalik Anna, a dr. Schwab Richárd által jegyzett BiomTeam dietetikusának előadása. Aznap a bölcsődék mindennapjaiba is betekinthetünk és nyitott szakmai kerekasztal-beszélgetés is lesz a gyermekvédelmi szakellátásról. Péntek délelőtt díjátadóval ér véget a Szociális Hét. Németh Klára azzal zárta: a Szociális Héttel céljuk az előítéletek lebontása, valamint, hogy visszaadják a szociális ellátórendszerben dolgozók és a szociális munkát végzők presztízsét, hitét a saját munkájukkal kapcsolatban. 

A programokról a szocialishet.hu oldalon tájékozódhatunk. Több program regisztrációköteles.

A program során közreműködnek

  • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
  • Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, 
  • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoport, 
  • SINOSZ Vas Vármegyei Szervezete, 
  • Szombathelyi Egyházmegyei Karitász RÉV Szolgálat, 
  • Esőemberke Alapítvány,
  • Szombathelyi Áldozatsegítő Központ, 
  • Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, 
  • Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, 
  • Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központ, 
  • Mózeskosár Evangélikus Nevelőszülői Hálózat, 
  • Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény, 
  • AGORA Savaria Kft.

