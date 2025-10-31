Szociális Hét: Szombathelyre jön Schwab Richárd dietetikus-teamjének egyik tagja is

A Szociális Hét hagyományosan a szociális szakemberek ismereteinek bővítését célozza, másrészt a lakosságot tájékoztatja a szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók tevékenységéről. Ezenkívül a társadalmi érzékenyítést is feladatának tekinti a hátrányos helyzetű emberek irányába. Az idén a FÉHE Fogyatékossággal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.-t kérte fel Szombathely önkormányzata, hogy koordinálja a rendezvényt.

Dr. László Győző és Németh Klára a Szociális Hét sajtótájékoztatóján. Forrás: VN/ szombathely.hu

Szociális Hét november 4-től 7-ig Szombathelyen

A 11-es Huszár út 116. szám alatt tartott sajtótájékoztatón dr. László Győző alpolgármester megjegyezte, különösen fontos a Szociális Hét által kínált színvonalas programsor, hiszen az elmúlt időszakban a szociális terület negatív szempontból került fókuszba. – Szombathelyen kiváló ellátórendszerünk van, amelyben mindenki nagy odaadással végzi emberfeletti és sokszor embert próbáló munkáját – fogalmazott.

Esélyteremtés a gyakorlatban, Varjú Gábor az újrakezdésről

A keddtől péntekig tartó programokat Németh Klára, a FÉHE Kft. ügyvezetője részletezte. November 4-én nyílt napok és Szocio-séta várja az érdeklődőket: a Szocio-séta a Civil Szolgáltató Központ szervezésében indul, majd nyílt nap keretében megismerhetjük többek között az Áldozatsegítő Központ és az Esőemberke Alapítvány munkáját is. A nyitó konferencián dr. Boros Julianna, a PTE egyetemi adjunktusa, szociálpolitikus, romológus tart előadást Esélyteremtés a gyakorlatban címmel. Utána a Budapest Bike Maffia munkájába kaphatunk betekintést Havasi Zoltán alapító által – az egyesület évek óta egyedülálló módon segíti a hajléktalan embereket Budapesten. A konferencia pódiumbeszélgetéssel is várja az érdeklődőket: a Szombathelyen szinte mindenki által ismert és elismert állatorvos, dr. Varjú Gábor osztja meg gondolatait az újrakezdésről, az akaraterőről, a pozitív gondolkodásról.