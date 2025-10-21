október 21., kedd

Így igényelhetnek szociális tűzifát a vasi városban

Az önkormányzat közzétette a kérelem leadásának menetét. Jánosházán idén is igényelhető szociális tűzifa.

Jánosháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete közzétette a szociális tűzifa igénylésének feltételeit a város weboldalán. Mint írják, az adhat be igénylést, aki Jánosháza területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik.

Jánosházán is igényelhető szociális tűzifa
Kinek jár szociális tűzifa? 

A felhívásban áll: szociálisan rászoruló személynek minősül az a személy, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 130.000 forintot, egyedül élő esetén a 150.000 forintot.

Az elbírásánál előnyt élvez az, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult, vagy az a család, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Kiemelik azt is, hogy az egy ingatlanban, lakásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére nyújtható támogatás.

A kérelem innen letölthető, melyet kitöltve a hivatal Igazgatási Csoportjánál november 15-ig lehet benyújtani, továbbá csatolni kell hozzá az egy háztartásban élő személyek jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat.

