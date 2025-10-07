Hatalmas a baj: az ország egyik leghíresebb borvidéken igazolták a betegséget

Intenzív felderítést rendelt el a kormány a szőlő aranyszínű sárgaság miatt. A fokozott vizsgálat és a felelős termelői magatartás eredményeként két újabb borvidék azonosította a hatóság a betegség jelenlétét. A Balaton északi partján található Balatonfüred–Csopaki borvidéken (Balatoncsicsó, Csopak, Szentjakabfa), valamint – lakossági bejelentés alapján – az Egri borvidéken mutatták ki laboratóriumi vizsgálatok a fitoplazmát - közölte a Nébih.

Újabb két borvidéken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegség

Fotó: KVMArt / Forrás: Shutterstock

A közleményben felhívják a szőlőtulajdonosok figyelmét a megelőző védekezés kiemelt fontosságára. A betegség terjedésének megállítása és felszámolása csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyag használatával, valamint a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni rendszeres védekezéssel lehetséges. Kulcsfontosságú továbbá, hogy a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek.

Ezért veszélyes a szőlő aranyszínű sárgaság

Korábban többször beszámoltunk róla, a betegség ellen a növényvédőszeres kezelés nem hatásos, a szőlőtermesztők egyetlen fegyvere a megelőzés. Vas vármegyében is jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma.

