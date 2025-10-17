október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drámai a helyzet

20 perce

Szőlő aranyszínű sárgaság: már 25 vasi településen rendeltek el zárlatot

Címkék#Vas Vármegyei Kormányhivatal#fitoplazmás#szőlőkabóca#szőlőültetvény

Drámai a helyzet a hazai szőlőültetvényeken, csak Vas vármegyében 25 vasi településen rendeltek el növényegészségügyi zárlatot. Mutatjuk a legfrissebb információkat a pusztító szőlőbetegséggel kapcsolatban.

Cseh-Egyed Bernadett
Szőlő aranyszínű sárgaság: már 25 vasi településen rendeltek el zárlatot

Fotó: © Cseh Gábor

Megállíthatatlanul terjed a pusztító szőlőbetegség, több híres magyarországi borvidék is érintett. A szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezés országos szintű szervezése megkezdődött, írtuk meg korábban.  

Szőlőbetegség: szemlecsoportok alakultak Vas vármegyében
 Szőlőbetegség: szemlecsoportok alakultak Vas vármegyében  
Fotó: © Cseh Gábor

 Szőlőbetegség: szemlecsoportok alakultak Vas vármegyében  

 A szőlő aranyszínű sárgaság egy fitoplazmás betegség, melynek terjesztésében az amerikai szőlőkabóca játszik kulcsszerepet. A vármegyében eddig a betegséggel összefüggésben 25 településen rendeltek el növényegészségügyi zárlatot - közölte érdeklődésünkre a Vas Vármegyei Kormányhivatal.  
 

A fertőzés visszaszorítására érdekében a vármegyében is megalakultak a szemlecsoportok, amelyek hegybírókból, gazdákból és a Vas Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi szakembereiből állnak. Az elmúlt napokban Vaskeresztesen, a Ság-hegyen és Kőszegen tartottak felderítést, a következő vizsgálatok Csepregen és Felsőcsatáron várhatóak. 

 

Mire figyeljenek a gazdák? 
 

A szakemberek kérik, a szőlő aranyszínű sárgaság tünetek észlelésekor a gazdák azonnal vegyék fel a kapcsolatot a növényvédelmi hatósággal. A sikeres védekezéshez az alábbiak elengedhetetlenek: 

  • Fontos az egészséges és ellenőrzött szaporítóanyaggal történő újratelepítés, illetve a tőkepótlás.  
  • A fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca tápnövénye az erdei iszalag, az ültetvények legyenek mentesek ettől a növénytől.  
  • A kabócák ellen a tél végi nyesedék megsemmisítése és az olajos lemosó permetezés a leghatékonyabb, mivel a rovar a tőkén tojás alakban telel át. 
     
    Vas vármegye szőlőültetvényeiben a fertőzöttség mértéke változó. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséggel kapcsolatban minden segítséget megadunk a gazdáknak, bátran forduljanak kollégáinkhoz - közölte a Vas Vármegyei Kormányhivatal. 

Aranyszínű sárgaság: ezek az első tünetek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Vármegyi Szervezete videót tett közzé közösségi oldalán. Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy az aranyszínű sárgaságot okozó Grapevine flavescence dorée (FD) fitoplazma az egyik legsúlyosabb problémát okozó zárlati károsító a hazai szőlőültetvényekben. A sikeres védekezés kulcsa pedig a korai felismerés.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu