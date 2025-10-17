Szőlő aranyszínű sárgaság: már 25 vasi településen rendeltek el zárlatot

Megállíthatatlanul terjed a pusztító szőlőbetegség, több híres magyarországi borvidék is érintett. A szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezés országos szintű szervezése megkezdődött, írtuk meg korábban.

Szőlőbetegség: szemlecsoportok alakultak Vas vármegyében

Fotó: © Cseh Gábor

A szőlő aranyszínű sárgaság egy fitoplazmás betegség, melynek terjesztésében az amerikai szőlőkabóca játszik kulcsszerepet. A vármegyében eddig a betegséggel összefüggésben 25 településen rendeltek el növényegészségügyi zárlatot - közölte érdeklődésünkre a Vas Vármegyei Kormányhivatal.



A fertőzés visszaszorítására érdekében a vármegyében is megalakultak a szemlecsoportok, amelyek hegybírókból, gazdákból és a Vas Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi szakembereiből állnak. Az elmúlt napokban Vaskeresztesen, a Ság-hegyen és Kőszegen tartottak felderítést, a következő vizsgálatok Csepregen és Felsőcsatáron várhatóak.

Mire figyeljenek a gazdák?



A szakemberek kérik, a szőlő aranyszínű sárgaság tünetek észlelésekor a gazdák azonnal vegyék fel a kapcsolatot a növényvédelmi hatósággal. A sikeres védekezéshez az alábbiak elengedhetetlenek:

Fontos az egészséges és ellenőrzött szaporítóanyaggal történő újratelepítés, illetve a tőkepótlás.

A fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca tápnövénye az erdei iszalag, az ültetvények legyenek mentesek ettől a növénytől.

A kabócák ellen a tél végi nyesedék megsemmisítése és az olajos lemosó permetezés a leghatékonyabb, mivel a rovar a tőkén tojás alakban telel át.



Vas vármegye szőlőültetvényeiben a fertőzöttség mértéke változó. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséggel kapcsolatban minden segítséget megadunk a gazdáknak, bátran forduljanak kollégáinkhoz - közölte a Vas Vármegyei Kormányhivatal.

Aranyszínű sárgaság: ezek az első tünetek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Vármegyi Szervezete videót tett közzé közösségi oldalán. Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy az aranyszínű sárgaságot okozó Grapevine flavescence dorée (FD) fitoplazma az egyik legsúlyosabb problémát okozó zárlati károsító a hazai szőlőültetvényekben. A sikeres védekezés kulcsa pedig a korai felismerés.