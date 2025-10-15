1 órája
Közönségtalálkozó: Szombathelyen beszélgethetünk a Hunyadi sorozat szereplőjével, Kádár L. Gellérttel
közönség találkozót szerveztek az ismert színésszel Szombathelyen, hamarosan ellátogat és megyénkbe és személyesen is beszélgethetünk vele.
Hunyadi Jánost megformáló színész, Kádár L. Gellért ezúttal Szombathelyre látogat. November 11-én 19 órától a szombathelyi MMIK Művészeti Népfőiskola ad otthont egy különleges eseménynek, ahol a sorozat főszereplőjével beszélgethetnek az érdeklődők.
Az eseményen résztvevők első kézből hallhatnak kulisszatitkokat a forgatásról, betekintést nyerhetnek a szerepre való felkészülés kihívásaiba, és megismerhetik a színészt is. Személyes történteken keresztül kerül közelebb a nézőkhöz a történelmi szereplő és a színész egyaránt. Így ha valaki szereti a sorozatot, mindenképpen érdemes ellátogatnia az eseményre.