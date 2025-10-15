október 15., szerda

Teréz névnap

Találkozó

1 órája

Közönségtalálkozó: Szombathelyen beszélgethetünk a Hunyadi sorozat szereplőjével, Kádár L. Gellérttel

Címkék#közönségtalálkozó#hunyadi#sorozat

közönség találkozót szerveztek az ismert színésszel Szombathelyen, hamarosan ellátogat és megyénkbe és személyesen is beszélgethetünk vele.

Vaol.hu

Hunyadi Jánost megformáló színész, Kádár L. Gellért ezúttal Szombathelyre látogat. November 11-én 19 órától a szombathelyi MMIK Művészeti Népfőiskola ad otthont egy különleges eseménynek, ahol a sorozat főszereplőjével beszélgethetnek az érdeklődők.

 

Az eseményen résztvevők első kézből hallhatnak kulisszatitkokat a forgatásról, betekintést nyerhetnek a szerepre való felkészülés kihívásaiba, és megismerhetik a színészt is. Személyes történteken keresztül kerül közelebb a nézőkhöz a történelmi szereplő és a színész egyaránt. Így ha valaki szereti a sorozatot, mindenképpen érdemes ellátogatnia az eseményre.

