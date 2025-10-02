október 2., csütörtök

Új, tiszta lap

Tiszta lappal – keresztelő és bérmálás a szombathelyi börtönben

Címkék#szombathelyi börtön#Székely János#keresztelő#bérmálás

Keresztelőt és bérmálást tartottak a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. - Istentől ma tiszta ruhát kapnak, hófehér ruhát. Tiszta lelket. Új, tiszta lapot - fogalmazott Székely János megyéspüspök a szombathelyi börtön kápolnájában tartott szentmisén.

A Magyar Kurír számolt be róla, a szombathelyi börtön kápolnájában hat női fogvatartott vette fel a keresztség szentségét, majd egy elítélt a bérmálás szentségében részesült.  

Fotó: Magyar Kurír

A szentmisét Székely János megyéspüspök tartotta, szentbeszédében úgy fogalmazott:  

Istentől ma tiszta ruhát kapnak, hófehér ruhát. Tiszta lelket. Új, tiszta lapot. Elindulhatnak a szeretet útján. Egy új életet kapnak. Nyissák ki a szívüket, fogadják be ezt a nagy ajándékot.  

A szombathelyi főpásztor, miután a keresztény közösség nevében megjelölte őket a kereszt jelével, arra kérte a keresztelendőket, hogy tegyék le az Úristen elé eddigi életük minden botlását, gondolják végig életük bűneit, sebeit, és kérjék Isten bocsánatát. 

 

