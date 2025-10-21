Kilőttek a négyzetméterárak - Utánajártunk, mi a helyzet Vasban

Szeptemberben 2,7; éves szinten pedig 16,8 százalékkal emelkedtek az árak országos összevetésben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. A drágulás üteme a múlt hónapban meghaladta az augusztusit, ráadásul hatalmas különbségek alakultak ki az ország egyes régió között. A részletes adatokból szerint Pest vármegyében 2,9 százalékkal nőttek az árak, miközben Észak-Magyarországon egyetlen hónap alatt 6,3 százalékos drágulás következett be. A szombathelyi eladó ingatlanok árában is emelkedés tapasztalható.

Emelkedőben a Szombathelyi eladó ingatlanok négyzetméterára

Fotó: Cseh Gábor

Szombathelyi eladó ingatlanok: jelentős éves áremelkedés

Idén októberben átlagosan 710 ezer, tavaly ugyanilyenkor 623 ezer forintot kértek egy használt szombathelyi ingatlan négyzetméteréért az ingatlan.com statisztikája szerint. Ez átlagosan 87000 forintos, mintegy 14 százalékos éves drágulást jelent.

A 710 ezer forintos négyzetméterár egyébként a régióban az egyik legalacsonyabb érték: a szomszédos Veszprém vármegyében 887 ezer, Győr-Moson-Sopron vármegyében 873 ezer, Tatabányában 735 ezer forint ugyanez. A környéken Zalában olcsóbbak csak a használt lakások és házak árai - egy négyzetméter átlagosan 592 ezer forint.

Meglepő Otthon Startos adatok

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, az Otthon Start Programhoz köthető keresletélénkülés miatt a drágulás üteme nem meglepő. Érdekes ugyanakkor, hogy míg Budapesten például a havi drágulási ütem egy hajszállal elmarad az országos árnövekedés szintjétől, éves összevetésben pedig a kelet-Magyarországi régiók lakásár-emelkedési üteme jelentősen meghaladja a nyugat-magyarországi régiók és Pest megye lakásdrágulási tempóját. Szerinte ez azt takarja, záródik a lakáspiaci árolló a keleti és nyugati országrészek között.

Meglepte a szakembereket az is, hogy a befektetés célú vásárlók száma elmarad a várttól. Elsősorban azok a fiatalok rohamozták meg az ingatlanpiacot, akik eddig a magas árak miatt kiszorultak a vevők közül.