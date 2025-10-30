október 30., csütörtök

Közgyűlés

1 órája

Női foci Szombathelyen: a város nem tud több támogatást adni a Viktória FC-nek

A két ülés között történtekről szóló beszámolót tárgyalták meg első napirendi pontban a szombathelyi képviselők csütörtökön. A Viktória FC nehéz anyagi helyzete és a Markusovszky-kórház előtti gyalogátkelőhely ügye is előkerült a szombathelyi közgyűlésen.

Vaol.hu

Horváth Gábor önkormányzati képviselő örömének adott hangot a szombathelyi közgyűlésen, hogy a Szent Imre herceg útján (a kámoni arborétumnál) gyalogátkelőhely létesülhet. Egyben szorgalmazta a Markusovszky-kórháznál is egy zebra kialakítását. Mint mondta, az régóta indokolt lenne, kérte, tervezzék megvalósítását 2026-ban. 

szombathelyi közgyűlés
Horváth Gábor önkormányzati képviselő szorgalmazta a Markusovszky-kórháznál gyalogátkelőhely kialakítását a szombathelyi közgyűlésen
Fotó: VN-archív

László Győző alpolgármester válaszában elmondta: a Horváth Boldizsár körút és a Markusovszky Lajos utca felújítását TOP Plusz forrásból kívánják megvalósítani, így a gyalogátkelőhely kialakítása most nem lenne okos döntés.

Nemény András polgármester egyetértett azzal: a gyalogátkelőhely kialakítása és az útszakasz felújítása is időszerű lenne. Az európai uniós forrásokat a remények szerint 2026 őszén megkaphatja Magyarország - ebben bízik a szombathelyi városvezetés is. Emlékeztetett arra még: 9,2 milliárd forintot kívánnak a TOP Plusz programból útfelújításra fordítani. 

Szombathelyi közgyűlésen a Viktória FC nehéz pénzügyi helyzete

A Viktória FC nehéz anyagi helyzetére hívta fel a figyelmet Czeglédy Csaba önkormányzati képviselő. Mint elmondta: súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, s NB I-es szereplésük is veszélybe került. Kérte, az önkormányzat lehetőségei szerint segítse a női csapatot.  

2025-ben már 20 millió forint támogatást kapott az önkormányzattól a Viktória FC, legutóbb 7 millió forintot utaltak át - tudtuk meg a polgármester válaszából.

- Megkaptam a levelet, több, mint 30 millió forint tartozásuk van - osztotta meg ezt is a közgyűlés hallgatóságával Nemény András, aki szerint nem fair, hogy év végén az önkormányzattól várják a pénzügyi segítséget. Amikor vállalta a Viktória FC az NB I-es indulást, a vezetők tudták, az milyen anyagi vonzattal jár. - Ezen az úton nem tudunk tovább menni, van az a pont, amikor nem tudjuk tovább finanszírozni a veszteséget - jelentette ki Nemény András, aki azt is pedzegette: nem tudja, a Viktória FC milyen módon használja a stadiont, és annak költségét a végén ki fogja kifizetni. Emlékeztett: a Haladás labdarúgócsapata azért 90 millió forintot fizet éves szinten.

A közgyűlés a napirend tárgyalása végén jóváhagyta az OMSZ, a Szombathelyi GESZ és az önkormányzat között létrejött, háromoldalú megállapodás egy évvel történő meghosszabbítására vonatkozó határozati javaslatot: a központi orvosi ügyelet továbbra is a 11-es Huszár úti önkormányzati ingatlanbn működik tovább. Elfogadták a két ülés között történtekről szóló beszámolót is. 

