Málló vakolat, korhadó ablakok, túlburjánzott növényzet - így néz ki most a szombathelyi laktanya (fotók)

Sokan naponta elhaladnak mellette, mégis alig ismerik. A kerítéseken innen csak azt látni: nem történik semmi, miközben az állapota folyamatosan romlik. A szombathelyi laktanya története régre nyúlik vissza, eredetileg a 11‑es huszárezred számára épült, és az 1880‑as évek végén adták át. A két világháború, majd a szovjet megszállás idején különféle katonai célokat szolgált, 1947‑től 1990‑ig a szovjet haderő használta a Huszár úti laktanya épületegyüttesét.

Fa nőtt a falak közé - a szombathelyi laktanya állapota mára erősen leromlott

Fotó: Cseh Gábor

Hogy néz ki a szombathelyi laktanya?

A szombathelyi laktanya állapota mára erősen leromlott: az ablakok hiányosak, a tetők megsérültek, a növényzet túlburjánzott, benőtt az épületbe. Az ablakokon belesve málló vakolatot, törmeléket látni. A Vas Népe fotósa a helyszínen járt a napokban.