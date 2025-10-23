október 23., csütörtök

Málló vakolat, korhadó ablakok, túlburjánzott növényzet - így néz ki most a szombathelyi laktanya (fotók)

Hasznosítására, megmentésére számos ötlet született az elmúlt évtizedekben, de a főépületen kívül érdemi munkálatok mostanáig nem zajlottak a 11-es Huszár úti létesítményben. A szombathelyi laktanya épületegyüttesén nyomott hagyott az idő és a történelem vasfoga – mutatjuk, hogy néz ki most fotós kollégánk lencséjén keresztül.

Vaol.hu

Sokan naponta elhaladnak mellette, mégis alig ismerik. A kerítéseken innen csak azt látni: nem történik semmi, miközben az állapota folyamatosan romlik. A szombathelyi laktanya története régre nyúlik vissza, eredetileg a 11‑es huszárezred számára épült, és az 1880‑as évek végén adták át.  A két világháború, majd a szovjet megszállás idején különféle katonai célokat szolgált, 1947‑től 1990‑ig a szovjet haderő használta a Huszár úti laktanya épületegyüttesét.  

a szombathelyi laktanya állapota mára erősen leromlott
Fa nőtt a falak közé - a szombathelyi laktanya állapota mára erősen leromlott
Fotó: Cseh Gábor

Hogy néz ki a szombathelyi laktanya? 

A szombathelyi laktanya állapota mára erősen leromlott: az ablakok hiányosak, a tetők megsérültek, a növényzet túlburjánzott, benőtt az épületbe. Az ablakokon belesve málló vakolatot, törmeléket látni. A Vas Népe fotósa a helyszínen járt a napokban. 

Így fest most a szombathelyi 11-es Huszár úti laktanya

Fotók: Cseh Gábor

Az elmúlt évtizedekben számos ötlet születetett a 11-es Huszár úti szombathelyi laktanya megmentésére, hasznosítására. A főépület az Apáczai Alapítvány által újult meg, egy ideig itt működött Waldorf iskola és itt talált otthonra az ŐrvidékHáz. Korábben megírtuk azt is, a Vasi Inter-Opus Kft. 2022 decemberében 863 millió 346 ezer  forintért megvásárolta meg a  Söptei úti laktanya „B” területét. Érdemi változás azonban azóta sem történt. 

Elhagyatott épületek Szombathelyen: mi lesz a huszárlaktanya sorsa? 

A szombathelyi laktanya története jó példa arra, miként válik egy régi katonai komplexum kihasználatlan örökséggé - építészeti értékkel, de nehéz hasznosíthatósággal. A város számára kihívás, hogy találjon fenntartható új funkciót, amely megőrzi az épületek karakterét és kihasználja a terület adottságait. 

Így fest most a szombathelyi 11-es Huszár úti laktanya

Fotók: Cseh Gábor

 

 

 

 

 

