Málló vakolat, korhadó ablakok, túlburjánzott növényzet - így néz ki most a szombathelyi laktanya (fotók)
Hasznosítására, megmentésére számos ötlet született az elmúlt évtizedekben, de a főépületen kívül érdemi munkálatok mostanáig nem zajlottak a 11-es Huszár úti létesítményben. A szombathelyi laktanya épületegyüttesén nyomott hagyott az idő és a történelem vasfoga – mutatjuk, hogy néz ki most fotós kollégánk lencséjén keresztül.
Sokan naponta elhaladnak mellette, mégis alig ismerik. A kerítéseken innen csak azt látni: nem történik semmi, miközben az állapota folyamatosan romlik. A szombathelyi laktanya története régre nyúlik vissza, eredetileg a 11‑es huszárezred számára épült, és az 1880‑as évek végén adták át. A két világháború, majd a szovjet megszállás idején különféle katonai célokat szolgált, 1947‑től 1990‑ig a szovjet haderő használta a Huszár úti laktanya épületegyüttesét.
Hogy néz ki a szombathelyi laktanya?
A szombathelyi laktanya állapota mára erősen leromlott: az ablakok hiányosak, a tetők megsérültek, a növényzet túlburjánzott, benőtt az épületbe. Az ablakokon belesve málló vakolatot, törmeléket látni. A Vas Népe fotósa a helyszínen járt a napokban.
Az elmúlt évtizedekben számos ötlet születetett a 11-es Huszár úti szombathelyi laktanya megmentésére, hasznosítására. A főépület az Apáczai Alapítvány által újult meg, egy ideig itt működött Waldorf iskola és itt talált otthonra az ŐrvidékHáz. Korábben megírtuk azt is, a Vasi Inter-Opus Kft. 2022 decemberében 863 millió 346 ezer forintért megvásárolta meg a Söptei úti laktanya „B” területét. Érdemi változás azonban azóta sem történt.
Elhagyatott épületek Szombathelyen: mi lesz a huszárlaktanya sorsa?
A szombathelyi laktanya története jó példa arra, miként válik egy régi katonai komplexum kihasználatlan örökséggé - építészeti értékkel, de nehéz hasznosíthatósággal. A város számára kihívás, hogy találjon fenntartható új funkciót, amely megőrzi az épületek karakterét és kihasználja a terület adottságait.
