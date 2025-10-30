Visszavenné az Apáczai alapítványtól Szombathely városa a laktanyaépületet

Száz évre kapta meg a szombathelyi laktanyaépületre vonatkozó használati jogot az Apáczai Csere János Alapítvány az önkormányzattól. Most visszavenné a város az épületet, és rendezné a felhalmozott, több millió forintra rúgó tartozást is Szombathely városa - erről levélben tájékoztatta Kovács Jenőt, az Apáczai Csere János Alapítvány elnökét Nemény András polgármester. A városvezető a szombathelyi laktanyaépület körül kialakult helyzetről is tájékoztatást adott a közgyűlés tagjainak csütörtökön.

Fotó: VN-archív

Mint arról korábban írtunk, az Apáczai Csere János Alapítvány idén március 20-án vonta vissza az Apáczai Waldorf-iskola székhely-használati hozzájárulását, majd április végével felmondta a bérleti szerződését.