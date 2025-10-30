2 órája
Visszavenné az Apáczai alapítványtól Szombathely városa a laktanyaépületet
Lapunk is foglalkozott a témával: az Apáczai Waldorf-iskola kilátástalan pénzügyi helyzetbe került, a 2025/2026-os tanévet pedig már nem tudták elindítani. Emiatt a szombathelyi laktanyaépület használati és üzemeltetési jogával bíró Apáczai Csere János Alapítványnak is jelentős közüzemi tartozása keletkezett. A helyzet rendezésére a szombathelyi városvezetés tett most javaslatot.
Száz évre kapta meg a szombathelyi laktanyaépületre vonatkozó használati jogot az Apáczai Csere János Alapítvány az önkormányzattól. Most visszavenné a város az épületet, és rendezné a felhalmozott, több millió forintra rúgó tartozást is Szombathely városa - erről levélben tájékoztatta Kovács Jenőt, az Apáczai Csere János Alapítvány elnökét Nemény András polgármester. A városvezető a szombathelyi laktanyaépület körül kialakult helyzetről is tájékoztatást adott a közgyűlés tagjainak csütörtökön.
Szombathelyi laktanyaépület: visszaveheti az önkormányzat a használati jogot
Mint arról korábban írtunk, az Apáczai Csere János Alapítvány idén március 20-án vonta vissza az Apáczai Waldorf-iskola székhely-használati hozzájárulását, majd április végével felmondta a bérleti szerződését.
Hivatalos: nem indul új tanév az Apáczai Waldorf-iskolában, a gázt is kikapcsolhatják az épületben
Közben egyre nőttek a közüzemi tartozások: a 11-es Huszár úti ingatlan gázszámláján augusztus végén 7,7 millió forintos hátralék szerepelt.
Ha ezt október 30-ig nem rendezik, az egész épület – benne több, fizető bérlővel – fűtés nélkül maradhat - hangzott el Kovács Jenő augusztus végi sajtótájékoztatóján.
Nekünk a bérleti díjból van bevételünk, más forrásunk nincs. Ha nincs fűtés, a többi bérlő is veszélybe kerül
– mondta akkor az alapítvány elnöke, hozzátéve: jogi lépéseket terveznek, hiszen az épület és az alapítvány működését is alapjaiban fenyegeti a kialakult helyzet.
Nemény András a csütörtöki közgyűlésen szólt arról is, levelére várják az alapítvány elnökének válaszát.
