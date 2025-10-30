október 30., csütörtök

Szombathelyi közgyűlés

2 órája

Visszavenné az Apáczai alapítványtól Szombathely városa a laktanyaépületet

Címkék#Szombathely#Apáczai Waldorf-iskola#Apáczai Csere János Alapítvány#Nemény András#Kovács Jenő

Lapunk is foglalkozott a témával: az Apáczai Waldorf-iskola kilátástalan pénzügyi helyzetbe került, a 2025/2026-os tanévet pedig már nem tudták elindítani. Emiatt a szombathelyi laktanyaépület használati és üzemeltetési jogával bíró Apáczai Csere János Alapítványnak is jelentős közüzemi tartozása keletkezett. A helyzet rendezésére a szombathelyi városvezetés tett most javaslatot.

Vaol.hu

Száz évre kapta meg a szombathelyi laktanyaépületre vonatkozó használati jogot az Apáczai Csere János Alapítvány az önkormányzattól. Most visszavenné a város az épületet, és rendezné a felhalmozott, több millió forintra rúgó tartozást is Szombathely városa - erről levélben tájékoztatta Kovács Jenőt, az Apáczai Csere János Alapítvány elnökét Nemény András polgármester. A városvezető a szombathelyi laktanyaépület körül kialakult helyzetről is tájékoztatást adott a közgyűlés tagjainak csütörtökön.

szombathelyi laktanyaépület
Tulajdonosként visszavenné az önkormányzat a szombathelyi laktanyaépület használati jogát az Apáczai Csere János Alapítványtól 
Fotó: VN-archív

Szombathelyi laktanyaépület: visszaveheti az önkormányzat a használati jogot

Mint arról korábban írtunk, az Apáczai Csere János Alapítvány idén március 20-án vonta vissza az Apáczai Waldorf-iskola székhely-használati hozzájárulását, majd április végével felmondta a bérleti szerződését. 

Közben egyre nőttek a közüzemi tartozások: a 11-es Huszár úti ingatlan gázszámláján augusztus végén 7,7 millió forintos hátralék szerepelt. 

Ha ezt október 30-ig nem rendezik, az egész épület – benne több, fizető bérlővel – fűtés nélkül maradhat - hangzott el Kovács Jenő augusztus végi sajtótájékoztatóján.

Nekünk a bérleti díjból van bevételünk, más forrásunk nincs. Ha nincs fűtés, a többi bérlő is veszélybe kerül

 – mondta akkor az alapítvány elnöke, hozzátéve: jogi lépéseket terveznek, hiszen az épület és az alapítvány működését is alapjaiban fenyegeti a kialakult helyzet.

Nemény András a csütörtöki közgyűlésen szólt arról is, levelére várják az alapítvány elnökének válaszát. 

Ezt olvasta már? 

 

 

