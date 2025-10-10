október 10., péntek

Beszélő és táncoló papagájok

53 perce

Ennyi díszmadarat még nem látott egy helyen! - kiállítás Szombathelyen extrákkal - fotók

Címkék#kiállítás#díszmadárkiállítás#Olad

Beszélő papagáj, táncoló kakadu, ritkán látott pagodaseregély - minden eddiginél több kiállító minden eddiginél több madara talált otthonra az Oladi Technikum tornatermében a hétvégén. Sok-sok képet hoztunk a szombathelyi madárkiállításról.

Cseh-Egyed Bernadett

Több mint 940 négyzetméteren 99 hazai és nemzetközi tenyésztő mutatja be madarait a hétvégén Oladon. A nagymúltú, országos jelentőségű rendezvény idén nemzetközivé érett: kilenc hazai vármegyéből, Szlovákiából, Ausztriából, Szerbiából is érkeztek kiállítók. - Az ország legnagyobb egyesületi kiállítása ez, a tűzpintyektől az arákig minden madárfaj megtalálható – mondta Ajkay Ferenc, a szervező Savaria Díszmadártenyésztő és Állatbarát Egyesület elnöke. A szombathelyi madárkiállításra nyitás után nem sokkal érkeztek látogatók a környékbeli óvodákból, iskolákból, de aki szeretné, még szombaton és vasárnap megnézheti a tollasokat.

Szombathelyi madárkiállítás
Szombathelyi madárkiállítás
Fotó: Cseh Gábor

Szombathelyi madárkiállítás extrákkal  

Naponta két alkalommal papagájshow színesíti a rendezvényt: beszélő és táncoló papagájokkal is találkozhatnak az érdeklődők. A szervezők egy besétálós részt is kialakítottak: a sűrű erdőt idéző területen testközelből ismerhetik meg a madarakat a vállalkozókedvű látogatók. 

Oladi díszmadár kiállítás

Fotók: Cseh Gábor

 

 

 

