Gyermekei és felesége szeme láttára esett össze egy férfi Vas vármegyében, mentők mentették meg az életét

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a megható esetet Szombathelyről.

Köszönet a szombathelyi mentőknek.

Nyár végén Vas vármegyében kérték a mentők gyors segítségét, miután egy 46 éves férfi hirtelen összeesett a gyermekei és felesége szeme láttára. A beteg kedvese azonnal a mentők segítségét kérte, majd mentésirányító bajtársunk segítségével megvizsgálta férjét, aki már nem lélegzett. A nő a nagy ijedtség ellenére pontosan követte a telefonos instrukciókat és megkezdte az újraélesztést.

Perceken belül két mentőegység érkezett a helyszínre. Horváth Balázs mentőtiszt, Németh Antal mentőtechnikus, Márovics Dávid mentőtechnikus és Sebők József mentőgépkocsivezető átvették az életmentést, ami a gyors és szakszerű ellátásnak köszönhetően 20 perc után sikerre vezetett. A beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

A férfi azóta egy kórházi intenzív osztályos ellátáson és kardiológiai vizsgálatokon, valamint egy rehabilitációs időszakon is túlesett, most, hónapokkal az eset után pedig feleségével felkereste a Szombathelyi Mentőállomást, hogy köszönetet mondjon megmentőinek.