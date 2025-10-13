Változik a parkolási rend - két napig ingyen parkolhatsz Szombathelyen!

Módosul a szombathelyi parkolás rendje a következő héten - derült ki a SZOVA oldaláról.

Módosul a szombathelyi parkolás rendje

Forrás: VN/archív

Módosul a szombathelyi parkolás rendje

Mint írják, a közelgő ünnepnapra és munkanap áthelyezésre tekintettel, október 18-án szombaton díjköteles a parkolás a városban 8 és 18 óra között, kivétel a piac környékén, ahol 7 és 18 óra között. Viszont október 23-án és október 24-én díjmentes lesz a parkolás a városban.