Változik a parkolási rend - két napig ingyen parkolhatsz Szombathelyen!
Fontos változásra hívták fel a figyelmet! Két napig ingyen parkolhatsz!
Módosul a szombathelyi parkolás rendje a következő héten - derült ki a SZOVA oldaláról.
Módosul a szombathelyi parkolás rendje
Mint írják, a közelgő ünnepnapra és munkanap áthelyezésre tekintettel, október 18-án szombaton díjköteles a parkolás a városban 8 és 18 óra között, kivétel a piac környékén, ahol 7 és 18 óra között. Viszont október 23-án és október 24-én díjmentes lesz a parkolás a városban.
