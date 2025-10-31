Körbenéztünk a szombathelyi piacon Mindenszentek előtt - videó

Körbenéztünk a szombathelyi vásárcsarnokban Mindenszentek előtt, hogy mennyien vannak, milyen a választék és milyen a hangulat az utolsó pillanatban. Sokan hagyták az utolsó pillanatra a vásárlást, ezért nagy volt a tömeg. Szerencsére volt miből válogatni, rengetegféle koszorú, sírdísz, gyertya és virág volt a kínálatban.

Korábban már írunk arról, milyenek a legkelendőbb sírdíszek 2025-ben. Végignéztük az idei kínálatot, a klasszikustól a formabontó megoldásokig.