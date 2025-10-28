1 órája
Anya segíts, benn égek tűzben! Utcára kerülhetnek a szombathelyi károsultak
Teljes terjedelmében égett egy kétszintes családi ház Szombathelyen – írtuk meg a vaol.hu-n. A tűzben érintettek sorsát tovább nehezíti, hogy könnyen lehet, utcára kerülhetnek.
Szombathelyi tűzeset: - Szívességből lakhatunk a mostani, szombathelyi társasházban – kezdett bele Vass Ferencné Ica. - A szoba bérleti díját nekem és a lányoméknak ki kell fizetnünk. Még két személy is velünk jött, ők is hasonlóan nehéz helyzetben vannak. Ekkora, 100 ezer forint körüli megtakarítással azonban nem rendelkezünk. Támogatásért fordultunk a szombathelyi önkormányzat illetékes bizottságához, de nem kaptunk segítséget. A szombathelyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Horváth Csaba megkeresett bennünket, illetve a Fáklya Egyesülettől kaptunk élelmet.
Vass Ferencé elmondta, a Bethlen Gábor utcai épület egy része lakhatatlanná vált. Ott albérlőként laktak, egy évvel ezelőtt költöztek oda. Előtte a Paragvári utcában, az egyik önkormányzati lakásban életek.
Utcára kerülhetnek?
- Azon a múlt heti végzetes napon a lányom hívott kétségbeesve, anya gyere haza, mert bennégek a tűzben. Ő érezte meg először a szagokat és segítségért kiabált – folytatta Vass Ferencné. - Ahogy tudtam, rohantam a helyszínre, már csak azért is, mert a lakhatás fejében gondok voltam ott. Lányom a tetőre menekült, míg egy fiatalembernek a magasföldszinti ablakból sikerült kiugrania. A szomszédban lakik egy tűzoltó, ő azonnal szolgálatba helyezte magát, és jött segíteni. Le a kalappal a kiérkező tűzoltók, mentők, rendőrök munkája előtt. Sajnos, azonban a tűz akkor pusztítást végzett, hogy a lakás kiégett.
Vass Ferencé és lánya, valamint a további érintettek abban bíznak, hogy mihamarabb elő tudják keríteni a mostani helyükön való lakhatáshoz szükséges összeget.
A bankszámla-szám: K&H Bank, Hu 1510404742674851564948 Vass Ferencné
