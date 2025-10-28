Anya segíts, benn égek tűzben! Utcára kerülhetnek a szombathelyi károsultak

Szombathelyi tűzeset: - Szívességből lakhatunk a mostani, szombathelyi társasházban – kezdett bele Vass Ferencné Ica. - A szoba bérleti díját nekem és a lányoméknak ki kell fizetnünk. Még két személy is velünk jött, ők is hasonlóan nehéz helyzetben vannak. Ekkora, 100 ezer forint körüli megtakarítással azonban nem rendelkezünk. Támogatásért fordultunk a szombathelyi önkormányzat illetékes bizottságához, de nem kaptunk segítséget. A szombathelyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Horváth Csaba megkeresett bennünket, illetve a Fáklya Egyesülettől kaptunk élelmet.

Szombathelyi tűz: Gerbosics Benjáminné és Vass Ferencné

Fotó: Cseh Gábor

Szombathelyi tűz

Vass Ferencé elmondta, a Bethlen Gábor utcai épület egy része lakhatatlanná vált. Ott albérlőként laktak, egy évvel ezelőtt költöztek oda. Előtte a Paragvári utcában, az egyik önkormányzati lakásban életek.