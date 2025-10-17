október 17., péntek

Megkezdődik a szombathelyi városháza felújítása

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közleménye szerint, megkezdődnek a szombathelyi városháza főépületének külső burkolatbontási munkálatai 2025. október 20-án, hétfőn. A munkálatok egyelőre nem érintik a forgalmat; az ügyfélfogadás és a házasságkötések is folyamatosan zajlanak majd a városházán.

Az épület felújítási munkálataival, az ezzel járó esetleges forgalomkorlátozásokkal kapcsolatban ütemesen fogunk további tájékoztatást adni.

