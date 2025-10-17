Felújítás
2 órája
Megkezdődik a szombathelyi városháza felújítása
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közleménye szerint, megkezdődnek a szombathelyi városháza főépületének külső burkolatbontási munkálatai 2025. október 20-án, hétfőn. A munkálatok egyelőre nem érintik a forgalmat; az ügyfélfogadás és a házasságkötések is folyamatosan zajlanak majd a városházán.
Az épület felújítási munkálataival, az ezzel járó esetleges forgalomkorlátozásokkal kapcsolatban ütemesen fogunk további tájékoztatást adni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre