Szombati munkanap: egy helyen minden, amit tudni érdemes

Változik az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje, a parkolási rendet és a tömegközlekedést is érinti az áthelyezett munkanap. Mutatjuk, mire számíthatunk a szombati munkanap miatt.

Vaol.hu

Korábban is megírtuk: október 18., azaz szombat áthelyezett munkanap — vagyis sok hivatal és szolgáltatás munkanapi rend szerint működik. Ez nem véletlen: a kormány a munkarendet úgy alakította, hogy az október 23-i ünnep miatt egy szombatot dolgozós napra helyezzen át, cserébe jövő héten hosszú hétvége vár ránk. Érdemes előre tervezni: szombati munkanapon másképp működik az ügyintézés, a parkolás és közlekedés is mint egy átlagos hétvégén.

Mindkét szombathelyi Kormányablak nyitva lesz a szombati munkanapon
Forrás: VN/archív

Szombati munkanap 2025: így tart nyitva a hivatal

  • Kormányablak (Szombathely, Bejczy u. és Vasút u.): rendkívüli nyitvatartás szerint szombaton 8:00–12:00 nyitva lesz mindkét szombathelyi kormányablak — tehát ha okmányt kell intéznünk, érdemes erre az időre tervezni. A vármegye többi kormányablaka is nyitva tart, de érdemes itt ellenőrzni a nyitvatartási időt, mert míg Bükön délig, Vasváron csak 11-ig fogadnak ügyfeleket.
  • Önkormányzat / polgármesteri hivatal: általában munkanapi rend szerint nyitnak az áthelyezett munkanapon, de egyes részlegeknek lehet rövidebb/nem teljes munkaidő. Mindig ellenőrizzük az adott település honlapját.
  • Posta: október 18-án sok helyen nyitva lesz munkanapként; azonban helyi postaablakoknál előfordulhat rövidebb nyitvatartás.

50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros) és Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel

15 ezer fő feletti és 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postai szolgáltatóhelye 08:00-12:00 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére 

15 ezer fő alatti településen 08:00–12:00 óra között biztosított a postai szolgáltatások elérése. A pontos helyszínek és nyitvatartások itt.

  • Vasivíz:  október 18-án (szombaton) pénteki munkarend szerint a Központi Ügyfélszolgálati Iroda (9700 Szombathely, Légszeszgyár u.15.) 08:00-14:00 óráig tart nyitva. A fiókirodáik és Ügyfélszolgálati Pontjaik nem lesznek elérhetőek a fenti időpontban.

Október 18. munkanap: a parkolás is változik

Korábban beszámoltunk róla: módosul a szombathelyi parkolás rendje is szombaton. Mint írják, a közelgő ünnepnapra és munkanap áthelyezésre tekintettel, október 18-án díjköteles a parkolás a városban 8 és 18 óra között, kivétel a piac környékén, ahol 7 és 18 óra között. 

Viszont október 23-án és október 24-én (csütörtökön és pénteken) díjmentes lesz a parkolás a városban.

Vonatközlekedés — helyi és helyközi járatok (Volán / regionális szolgáltatók / Blaguss)

A tömegközlekedésben az őszi ünnepi időszakra és az áthelyezett munkanapokra vonatkozóan módosított közlekedési rendet alkalmaznak. A MÁV-csoport közleménye külön kiemeli, hogy október 18. munkanap és tanítási nap — tehát helyi iskolai és munkásforgalmi járatok alapvetően menetrendi munkaidő-használat szerint közlekedhetnek, de egyes járatok indulási/érkezési időpontjai eltérhetnek a heti alaptól.

Buszközlekedés

A Blaguss oldalán olvasható: mivel október 18. iskolás munkanap, ezért az iskolaidőben érvényes menetrend alapján közlekednek a buszok is. Érdemes az oldalukon tájékozódni a részletekről. Összegezve nagyrészt arra számíthatunk, mint egy átlagos hétköznapon.

 

 

