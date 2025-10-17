Szombati munkanap: egy helyen minden, amit tudni érdemes

Önkormányzat / polgármesteri hivatal: általában munkanapi rend szerint nyitnak az áthelyezett munkanapon, de egyes részlegeknek lehet rövidebb/nem teljes munkaidő. Mindig ellenőrizzük az adott település honlapját.

Posta: október 18-án sok helyen nyitva lesz munkanapként; azonban helyi postaablakoknál előfordulhat rövidebb nyitvatartás.

50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros) és Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel

15 ezer fő feletti és 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postai szolgáltatóhelye 08:00-12:00 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére

15 ezer fő alatti településen 08:00–12:00 óra között biztosított a postai szolgáltatások elérése. A pontos helyszínek és nyitvatartások itt.

Vasivíz: október 18-án (szombaton) pénteki munkarend szerint a Központi Ügyfélszolgálati Iroda (9700 Szombathely, Légszeszgyár u.15.) 08:00-14:00 óráig tart nyitva. A fiókirodáik és Ügyfélszolgálati Pontjaik nem lesznek elérhetőek a fenti időpontban.

Október 18. munkanap: a parkolás is változik

Korábban beszámoltunk róla: módosul a szombathelyi parkolás rendje is szombaton. Mint írják, a közelgő ünnepnapra és munkanap áthelyezésre tekintettel, október 18-án díjköteles a parkolás a városban 8 és 18 óra között, kivétel a piac környékén, ahol 7 és 18 óra között.