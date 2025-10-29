Sztárdömping novemberben: két világsztár és a hazai zenei élet legjobbjai a vármegyében

Novemberben szó szerint felpörög az élet Vas megyében: a könnyűzenei paletta a legszélesebb lesz az évben, hiszen a poptól a rockon és mulatóson át a retróig mindenki találhat kedvére való programot. A hónap két legnagyobb szenzációja kétségkívül a világhírű Mr. President fellépése a Szombathelyi Retro Sensation-ön, valamint az ausztrál gitárlegenda, Tommy Emmanuel koncertje, aki 70. születésnapját ünnepli a szombathelyi közönséggel. De nem maradunk hazai kedvencek nélkül sem, a hónap zenei, kulturális és humorprogramjai között a legismertebb nevek sorakoznak – itt a teljes sztárlista időrendben.

Sztárdömping: Kowalsky meg a Vega és Charlie is koncertezik novemberben Szombathelyen

Forrás: VN

Novemberi sztárparádé Vasban

Depresszió

November 7. – Végállomás Klub, Szombathely

A keményebb hangzás kedvelőinek kötelező program. Vendégzenekar: Phrenia.

Szűcs Krisztián (Heaven Street Seven) November 8., 20:30 – MMIK, Szombathely

A „Hol van az a krézi srác” című sláger 25 éves évfordulója apropóján országos turné – nosztalgikus hangulat és élő zenekar várja a rajongókat.

Császár Előd (FLM)

November 8., 22:00 – Palace, Szombathely

A ’90-es évek Raggamoffin-hangulatát hozza vissza a „Szingli lányok éjszakája” buliban, ahol az FLM-sztár élőben lép fel.

Péterfi Judit és Pataki Zita

November 10., 18:30 – Agora Filmszínház, Szombathely

Az Engedd el! De hogyan? című est a lelki elengedésről és az újrakezdésről szól.

Kőhalmi Zoltán November 11., 19:00 – Batthyány Örökségközpont, Körmend

Az ország egyik legnépszerűbb humoristája új estjében arról mesél, hogyan lehet fejben egyensúlyt találni a változó világban.

Márkó és Barna Hajóssal

November 14. – Agora Savaria, Szombathely

A „Síkideg” és a „Dalfutár” ismert arcai, Hajós András, Turai Barna és Linczényi Márkó most közös stand-up produkcióval érkeznek.

Mr. President Németországból & Krisz Rudi, Desperado és sokan mások November 15. – Haladás Sportkomplexum Aréna, Szombathely

A ’90-es évek nagy retrófesztiválja idén világsztárt is hoz Szombathelyre. A német Mr. President mellett fellép Krisz Rudi egyórás élő koncerttel, de érkezik a Desperado, DJ Náksi, Erős vs Spigiboy, az EX Soho Party és Dr. Szatmári is.

Ossian

November 15., 18:00 – Agora MSH, Szombathely

A magyar rock nagyágyúi új lemezbemutató turnéjuk keretében érkeznek, Rudán Joe akusztikus előadásával kiegészülve.