1 órája

Sztárdömping novemberben: két világsztár és a hazai zenei élet legjobbjai a vármegyében

Címkék#Szombathely#Hajós András#Charlie#koncert#rock

Charlie, Kowalsky meg a Vega, Kökény Attila és még sokan mások gondoskodnak arról, hogy ne teljen el hétvége népszerű előadó nélkül. Felpörögnek az események az év vége felé a vármegyénkben: két világsztárral is összefuthatunk novemberben, a hazai zenei élet legnagyobb nevei is sorra tűnnek fel a vasi színpadokon.

Csabai Bernadett

Novemberben szó szerint felpörög az élet Vas megyében: a könnyűzenei paletta a legszélesebb lesz az évben, hiszen a poptól a rockon és mulatóson át a retróig mindenki találhat kedvére való programot. A hónap két legnagyobb szenzációja kétségkívül a világhírű Mr. President fellépése a Szombathelyi Retro Sensation-ön, valamint az ausztrál gitárlegenda, Tommy Emmanuel koncertje, aki 70. születésnapját ünnepli a szombathelyi közönséggel. De nem maradunk hazai kedvencek nélkül sem, a hónap zenei, kulturális és humorprogramjai között a legismertebb nevek sorakoznak – itt a teljes sztárlista időrendben.

Sztárdömping: Kowalsky meg a Vega és Charlie is koncertezik novemberben Szombathelyen
Sztárdömping: Kowalsky meg a Vega és Charlie is koncertezik novemberben Szombathelyen
Forrás:  VN

Novemberi sztárparádé Vasban

Depresszió

November 7. – Végállomás Klub, Szombathely
A keményebb hangzás kedvelőinek kötelező program. Vendégzenekar: Phrenia.

Szűcs Krisztián (Heaven Street Seven)

November 8., 20:30 – MMIK, Szombathely
A „Hol van az a krézi srác” című sláger 25 éves évfordulója apropóján országos turné – nosztalgikus hangulat és élő zenekar várja a rajongókat.

Császár Előd (FLM)

November 8., 22:00 – Palace, Szombathely
A ’90-es évek Raggamoffin-hangulatát hozza vissza a „Szingli lányok éjszakája” buliban, ahol az FLM-sztár élőben lép fel.

Péterfi Judit és Pataki Zita

November 10., 18:30 – Agora Filmszínház, Szombathely
Az Engedd el! De hogyan? című est a lelki elengedésről és az újrakezdésről szól.

Kőhalmi Zoltán

November 11., 19:00 – Batthyány Örökségközpont, Körmend
Az ország egyik legnépszerűbb humoristája új estjében arról mesél, hogyan lehet fejben egyensúlyt találni a változó világban.

Márkó és Barna Hajóssal

November 14. – Agora Savaria, Szombathely
A „Síkideg” és a „Dalfutár” ismert arcai, Hajós András, Turai Barna és Linczényi Márkó most közös stand-up produkcióval érkeznek.

Mr. President Németországból & Krisz Rudi, Desperado és sokan mások

November 15. – Haladás Sportkomplexum Aréna, Szombathely
A ’90-es évek nagy retrófesztiválja idén világsztárt is hoz Szombathelyre. A német Mr. President mellett fellép Krisz Rudi egyórás élő koncerttel,  de érkezik a Desperado, DJ Náksi, Erős vs Spigiboy, az EX Soho Party és Dr. Szatmári is. 

Ossian

November 15., 18:00 – Agora MSH, Szombathely
A magyar rock nagyágyúi új lemezbemutató turnéjuk keretében érkeznek, Rudán Joe akusztikus előadásával kiegészülve.

Jolly és Bódi Csabi

November 15. – Szarka Zoltán Sporttelep, Répcelak
Első ízben rendeznek Mulatós Show-t Répcelakon. Jolly, Bódi Csabi, Döndi Duó, Roli és Rostás Szabika gondoskodik a jókedvről.

Tommy Emmanuel (világsztár)

November 18., 20:00 – Agora MSH, Szombathely
A világ egyik legnagyobb akusztikus gitárosa 70. születésnapját ünnepli a szombathelyi közönséggel. Vendége a brit fingerstyle-mester, Mike Dawes.

Kökény Attila

  • November 21–23. – MJUS Resort, Körmend
    Háromnapos zenei hétvége Kökény Attilával, Rakonczai Viktorral és Bódi Csabával – közvetlen hangulat, sok zenével és közös pillanattal.

Badár Sándor és Szőke András

November 22., 19:00 – Agora Savaria, Szombathely
A két szentesi humorista közös „bemesélő színháza”, a Féltestvérek garantáltan könnyesre nevetteti a közönséget.

Charlie

November 24., 19:00 – Agora MSH, Szombathely
A rekedt hangú legenda jubileumi turnéja Szombathelyre is elér. A blues, jazz és rock világából ismert Charlie ezúttal életműve legjobb dalaival érkezik.

Ábel Anita – Spirit Jógaelvonulás

November 28–30. – Spirit Hotel, Sárvár
Három nap testi-lelki feltöltődés, jóga, relaxáció és wellness a Spirit Hotel luxuskörnyezetében Ábel Anitával.

Kowalsky meg a Vega

November 28., 19:00 – Agora MSH, Szombathely
Az ország egyik legnépszerűbb zenekara fergeteges koncerttel zárja a hónapot, szeretettel és energiával telve, ahogy azt tőlük megszokhattuk.

Dánielfy Gergő

November 29. – MMIK, Szombathely
A fiatal zenész új műsorával érkezik, érzelemben és hangulatban gazdag estére számíthat a közönség.

Alvin és a Mókusok & Junkies

November 29. – Végállomás Klub, Szombathely
Két ikonikus punk-rock zenekar egy estén: Alvinék új lemezüket is bemutatják, a Junkies pedig 30 éves jubileumát ünnepli.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
