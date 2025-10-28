Századik születésnapján köszöntötték Annus nénit

Születésnapi köszöntés: "100. születésnapján köszönthettem Annus nénit" - osztotta meg bejegyzését dr. Szabó Barna hétfőn. Körmend polgármestere közösségi oldalán is jókívánságát fejezte ki a 100 éves Tóth Jánosné számára.

Fotó: VN/Facebook

"Tóth Jánosné, leánykori nevén Vörös Anna 1925. október 27-én született Körmenden. Fiatal korában Budapesten háztartásbeliként dolgozott, főzésből és takarításból kereste kenyerét. 1949-ben megházasodott, három gyermeket nevelt fel, miközben a körmendi cipőgyárban vállalt munkát. 90-es éveiben is aktívan tevékenykedett, sokat járt kirándulni és biciklivel gombászni. Mára a kertészkedés szeretetével tölti mindennapjait. Annus néni ma már sajnos egyedül él, de továbbra is derűs, önálló és életigenlő. 7 unokájára és 8 dédunokájára bármikor számíthat.

Innen is azt kívánom, hogy Isten éltesse Annus nénit még nagyon sokáig!

- zárta gondolatsorát dr. Szabó Barna.