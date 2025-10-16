Szünetelni fog a járóbeteg szakrendelés ebben a vasi városban

október 16., csütörtök

A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy A CELLDÖMÖLKI TELEPHELYEN A JÁRÓBETEG SZAKRENDELÉS 2025. OKTÓBER 21-ÉN SZÜNETEL!

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint, Celldömölk településen végzett hálózatátépítési munkálatok miatt 2025. október 21-én a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Celldömölki telephelyén áramszünet lesz, emiatt ezen a napon a járóbeteg szakrendelés szünetel.

Az osztályokon a fekvőbetegek ellátása az áramszünet alatt is biztosított!

 

