Fontos tudni!
1 órája
Szünetelni fog a járóbeteg szakrendelés ebben a vasi városban
A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy A CELLDÖMÖLKI TELEPHELYEN A JÁRÓBETEG SZAKRENDELÉS 2025. OKTÓBER 21-ÉN SZÜNETEL!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint, Celldömölk településen végzett hálózatátépítési munkálatok miatt 2025. október 21-én a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Celldömölki telephelyén áramszünet lesz, emiatt ezen a napon a járóbeteg szakrendelés szünetel.
Az osztályokon a fekvőbetegek ellátása az áramszünet alatt is biztosított!
