Jön a Beaver Szuperhold: Mikor látható szuperhold legközelebb Magyarországról?

Ma, október 7-én este Magyarország minden pontjáról megcsodálható az idei első szuperhold, a Betakarító Hold (Harvest Moon), amely óriásinak látszik a horizonton. Ez a látvány azonban csak a kezdet, mert a legközelebbi szuperhold már alig egy hónap múlva érkezik, és még lenyűgözőbb lehet.

Fotó: Szendi Péter

Mi az a szuperhold pontosan?

A szuperhold akkor figyelhető meg, amikor a telihold egybeesik a Hold Földhöz legközelebbi pályapontjával, a perigeeummal. Ilyenkor a Hold akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik, mint egy átlagos teliholdnál. A jelenség ritka, évente általában 3-4 alkalommal fordul elő, és különösen szép a horizont közelében, ahol optikai hatás miatt még nagyobbnak látszik.

Mikor lesz a következő szuperhold 2025-ben?

Az idei második szuperhold november 5-én érkezik, amikor a Beaver Moon, azaz a Hód Hold kel fel. Budapesten ez körülbelül 16:55-kor történik helyi idő szerint, de a legjobb megfigyelési idő az esti órák, amikor már sötét van. Ez lesz az év legközelebbi szuperholdja, csak 357 ezer kilométerre a Földtől, így különösen fényesnek ígérkezik. Ha lemaradsz, a harmadik 2025-ös szuperhold december 4-5-én jön, de 2026-ban is várható még legalább egy november 24-én.

Honnan látható legjobban a szuperhold?

Válassz tiszta, városfénytől mentes helyszínt, például egy dombot vagy tópartot, ahonnan keleti irányba látszik a horizont. A Hold napnyugta után, körülbelül 16:30 körül kel fel november 5-én, és egész éjjel látható lesz. Használj távcsövet a közeli bolygók, mint a Szaturnusz megfigyeléséhez, amely a Hold közelében ragyog. Jó időjárás esetén akár okostelefonnal is fotózhatsz, de állványt érdemes vinni a stabilitás miatt. Kerüld a fényszennyezést, és ellenőrizd az időjárás-jelentést előre, hogy ne érjen meglepetés.