október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szuperhold

1 órája

Jön a Beaver Szuperhold: Mikor látható szuperhold legközelebb Magyarországról?

Címkék#Betakarító Hold#Hód Hold#szuperhold

Ma este gyönyörű szuperholdat láthatsz az égen Magyarországról, amely a Betakarító Holdként is ismert, és különlegesen fényes látványt ígér. A következő szuperhold is hamarosan érkezik, amikor a Hód Hold még közelebb kerül a Földhöz.

Ma, október 7-én este Magyarország minden pontjáról megcsodálható az idei első szuperhold, a Betakarító Hold (Harvest Moon), amely óriásinak látszik a horizonton. Ez a látvány azonban csak a kezdet, mert a legközelebbi szuperhold már alig egy hónap múlva érkezik, és még lenyűgözőbb lehet.

Hold
Fotó: Szendi Péter

Mi az a szuperhold pontosan?

A szuperhold akkor figyelhető meg, amikor a telihold egybeesik a Hold Földhöz legközelebbi pályapontjával, a perigeeummal. Ilyenkor a Hold akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik, mint egy átlagos teliholdnál. A jelenség ritka, évente általában 3-4 alkalommal fordul elő, és különösen szép a horizont közelében, ahol optikai hatás miatt még nagyobbnak látszik.

Mikor lesz a következő szuperhold 2025-ben?

Az idei második szuperhold november 5-én érkezik, amikor a Beaver Moon, azaz a Hód Hold kel fel. Budapesten ez körülbelül 16:55-kor történik helyi idő szerint, de a legjobb megfigyelési idő az esti órák, amikor már sötét van. Ez lesz az év legközelebbi szuperholdja, csak 357 ezer kilométerre a Földtől, így különösen fényesnek ígérkezik. Ha lemaradsz, a harmadik 2025-ös szuperhold december 4-5-én jön, de 2026-ban is várható még legalább egy november 24-én.

Honnan látható legjobban a szuperhold?

Válassz tiszta, városfénytől mentes helyszínt, például egy dombot vagy tópartot, ahonnan keleti irányba látszik a horizont. A Hold napnyugta után, körülbelül 16:30 körül kel fel november 5-én, és egész éjjel látható lesz. Használj távcsövet a közeli bolygók, mint a Szaturnusz megfigyeléséhez, amely a Hold közelében ragyog. Jó időjárás esetén akár okostelefonnal is fotózhatsz, de állványt érdemes vinni a stabilitás miatt. Kerüld a fényszennyezést, és ellenőrizd az időjárás-jelentést előre, hogy ne érjen meglepetés.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu