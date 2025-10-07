október 7., kedd

Te láttad a szuperholdat? Olvasónk megörökítette!

Nagy és fényes volt. Október 7-e virradóra megérkezett az év első szuperholdja. Olvasónk meg is örökítette.

Vaol.hu

Korábban megírtuk, október 7-én jön az év első szuperholdja, amely egyben az aratási hold is - utoljára 1987-ben láthattunk ilyet. A páratlan égi jelenség a szervezetünkre is hatással lehet. 

 

Szuperhold olvasónktól
Fotó: Hedvig Musatics

Olvasónk meg is örökítette a szuperholdat. Ki látta még?  

Hamarosan érkezik a második szuperhold

Az idei második szuperhold november 5-én érkezik, amikor a Beaver Moon, azaz a Hód Hold kel fel. 

 

 

