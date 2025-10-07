Te láttad a szuperholdat? Olvasónk megörökítette!

Korábban megírtuk, október 7-én jön az év első szuperholdja, amely egyben az aratási hold is - utoljára 1987-ben láthattunk ilyet. A páratlan égi jelenség a szervezetünkre is hatással lehet.

Szuperhold olvasónktól

Fotó: Hedvig Musatics

Olvasónk meg is örökítette a szuperholdat. Ki látta még?

Hamarosan érkezik a második szuperhold

Az idei második szuperhold november 5-én érkezik, amikor a Beaver Moon, azaz a Hód Hold kel fel.