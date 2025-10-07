Fotó
29 perce
Te láttad a szuperholdat? Olvasónk megörökítette!
Nagy és fényes volt. Október 7-e virradóra megérkezett az év első szuperholdja. Olvasónk meg is örökítette.
Korábban megírtuk, október 7-én jön az év első szuperholdja, amely egyben az aratási hold is - utoljára 1987-ben láthattunk ilyet. A páratlan égi jelenség a szervezetünkre is hatással lehet.
Olvasónk meg is örökítette a szuperholdat. Ki látta még?
Hamarosan érkezik a második szuperhold
Az idei második szuperhold november 5-én érkezik, amikor a Beaver Moon, azaz a Hód Hold kel fel.
Ezt ne hagyja ki!Szuperhold
3 órája
Jön a Beaver Szuperhold: Mikor látható szuperhold legközelebb Magyarországról?
Ezt ne hagyja ki!Ezt jó, ha tudod!
Tegnap, 14:45
Szuperhold 2025: hatással lehet a szervezetre is, erre készülj éjszaka!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre