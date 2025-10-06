29 perce
Szuperhold 2025: hatással lehet a szervezetre is, erre készülj éjszaka!
Nagyobb és fényesebb lesz, mint valaha. Október 7-én jön az év első szuperholdja, amely egyben az aratási hold is - utoljára 1987-ben láthattunk ilyet. A páratlan égi jelenség a szervezetünkre is hatással lehet. Összeszedtük, mire készülj éjszaka!
Amikor a telihold a Földhöz legközelebbi pontján, a perigeumban áll, nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint máskor - innen a szuperhold elnevezés. Az október 6-i telihold egyben az őszi napéjegyenlőséghez legközelebb eső telihold is, amely az aratási hold (Harvest Moon) elnevezést viseli.
Mikortól látható a szuperhold?
Budapesten 17:46 körül kel fel a Hold, a Hold nyugvása pedig másnap hajnalban 07:05-kor lesz. A telihold csúcspontja (amikor a Hold teljesen megvilágított) valószínűleg hajnalban következik be, nem éppen a holdkeltekor.
Az őszi reggelek párásak, ködfoltosak, befolyásolják a látványt. Aki biztosan nem szeretne lemaradni a páratlan égi jelenségről, keressen olyan helyet, ahol a horizont szabad, nincs nagy épület vagy fa.
Rosszabb alvás, ingerlékenység - így hat a szervezetre a szuperhold
A szuperhold hatása a szervezetre nem bizonyított tudományosan, de:
- Több tanulmány szerint telihold idején az emberek átlagosan 20 perccel kevesebbet alszanak, ráadásul csökken a mélyalvás időtartama.
- Vannak olyanok is, akik fokozott érzelmi érzékenységről, szorongásról, ingerlékenységről számolnak be telihold és szuperhold idején.
- Egyes kutatások szerint a pszichiátriai intézményekben a krízisek, erőszakos vagy zavart viselkedések száma is növekszik telihold környékén.
Szuperhold 2025
Az év első szuperholdját még kettő követi idén: november 5-én és december 4-én.