Szuperhold 2025: hatással lehet a szervezetre is, erre készülj éjszaka!

Nagyobb és fényesebb lesz, mint valaha. Október 7-én jön az év első szuperholdja, amely egyben az aratási hold is - utoljára 1987-ben láthattunk ilyet. A páratlan égi jelenség a szervezetünkre is hatással lehet. Összeszedtük, mire készülj éjszaka!

Cseh-Egyed Bernadett

Amikor a telihold a Földhöz legközelebbi pontján, a perigeumban áll, nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint máskor - innen a szuperhold elnevezés. Az október 6-i telihold egyben az őszi napéjegyenlőséghez legközelebb eső telihold is, amely az aratási hold (Harvest Moon) elnevezést viseli.  

Fotó: Shutterstock

Mikortól látható a szuperhold? 

Budapesten 17:46 körül kel fel a Hold, a Hold nyugvása pedig másnap hajnalban 07:05-kor lesz. A telihold csúcspontja (amikor a Hold teljesen megvilágított) valószínűleg hajnalban következik be, nem éppen a holdkeltekor. 

Az őszi reggelek párásak, ködfoltosak, befolyásolják a látványt. Aki biztosan nem szeretne lemaradni a páratlan égi jelenségről, keressen olyan helyet, ahol a horizont szabad, nincs nagy épület vagy fa. 

Rosszabb alvás, ingerlékenység - így hat a szervezetre a szuperhold 

A szuperhold hatása a szervezetre nem bizonyított tudományosan, de:

  • Több tanulmány szerint telihold idején az emberek átlagosan 20 perccel kevesebbet alszanak, ráadásul csökken a mélyalvás időtartama. 
  • Vannak olyanok is, akik fokozott érzelmi érzékenységről, szorongásról, ingerlékenységről számolnak be telihold és szuperhold idején. 
  • Egyes kutatások szerint a pszichiátriai intézményekben a krízisek, erőszakos vagy zavart viselkedések száma is növekszik telihold környékén. 

 Szuperhold 2025

Az év első szuperholdját még kettő követi idén: november 5-én és december 4-én.

 

