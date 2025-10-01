október 1., szerda

Összetartás

5 órája

Vépi szüret: Felvonulás után mulatósra bulizhattak a vépiek

Címkék#Szent Imre utca#Alkotmány#szüret hagyomány#Ágh Péter

Múlt hétvégén hosszú évek után felelevenítették Vépen a szüret hagyományát. A vidámság, a jókedv ideje is a szüret – a felvonulásra kétévestől nyolcvanévesig sokan készülődtek szombat délután a művelődési ház udvarán. Az estet bál zárta.

Vaol.hu

"Nagy napra virradt ma amaz vépi népség. Masírozzon velünk minden csúf és szépség! Vép városnak újfent élő hagyománya, hogy a szüreti felvonulást szeptemberben járja" – dobolta ki a kisbíró, Meskó Krisztián. A menetet hintó indította, majd többen szekérrel csatlakoztak. 

Ágh Péter és Rózsa Hajnalka polgármester a vépi szüreti felvonuláson.
Ágh Péter és Rózsa Hajnalka polgármester a vépi szüreti felvonuláson.
Fotó: Koszorú Mihály

Szüret: "Vép városnak újfent élő hagyománya"

A részben népviseletbe öltözött gyalogosokat a feldíszített traktorok követték. A felvonulás a Kolozsvári, Bartók, Vasút, Toldi, Batthyány, Rákóczi, Deák, Alkotmány, Szent Imre utcák érintésével érkezett a főtérre. Az útvonal mentén több család harapnivalóval kedveskedett a menet tagjainak. A főtéren a program a Vadvirág Művészeti Óvoda Csillagvirág csoportjának népi szüreti műsorával folytatódott. Utánuk a vépi iskolások és a Buccsi Rezedák táncoltak: táncházukba bárki bekapcsolódhatott. Majd a mulattatás koronázatlan királya, Kaczor Feri adott koncertet. A vépi szüreti rendezvényen Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett, gratulált a hosszú évek után ismét megrendezett, összetartást erősítő programhoz. 

A szüreti felvonulás után a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI szülői közössége által szervezett batyus bálban folytathatta az estét, aki mulatásra vágyott. A közel százfős közönség bulihangulatát Standi Pityu műsora fokozta. A belépőjegyekből és a támogatói jegyekből befolyt összeget az iskolába járó gyerekekre fordítják majd. 

 

