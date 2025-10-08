október 8., szerda

Közreműködnek a Zsiványok!

1 órája

Szüreti felvonulás és mulatság Gencsapátiban

Címkék#Zsivány Zenekar#szüret#mulatság#Gencsapáti#felvonulás

Október 11-én, szombaton a hagyományoknak megfelelően szüreti felvonulást és mulatságot rendeznek Gencsapátiban, amelyre minden érdeklődőt és felvonulót várnak - előzetes regisztrációval. A szüreti felvonulás kezdete 13 óra!

Merklin Tímea
Fotó: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár

A szüreti felvonulás előtt, 11 órától várják a közösségeket a szüreti fogatok díszítésére a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár mögötti területen. 

szüreti felvonulás
A szüreti felvonulás résztvevői már 11 órakor megkezdik a készülődést szombaton. Fotó: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár

A kultúrház elől indul a menet 13 órakor, végigvonul a település utcáin:

Dózsa-Deák- Hunyadi- körforgalom- Hunyadi-„Besenyő sziget”- Hunyadi- Kőszegi- Savaria-Szentegyház 

és visszaérkezik a kiindulópontra. A gyermekek és idősek a kőszegi kisvonatra (dottóra) is felszállhatnak!

Az elmúlt évekhez hasonlóan a lakók több helyen vendégasztallal várják a felvonulókat. 

A Gencsapáti szüreti felvonulás 13 órakor kezdődik

A menetben a Zsivány Zenekar muzsikál. 19 órakor kezdődik a szüreti mulatság a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol ismét  a Zsivány Zenekar játszik, majd DJ Mateo szolgáltatja a zenét.

A belépés díjtalan! 

 

