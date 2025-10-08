1 órája
Szüreti felvonulás és mulatság Gencsapátiban
Október 11-én, szombaton a hagyományoknak megfelelően szüreti felvonulást és mulatságot rendeznek Gencsapátiban, amelyre minden érdeklődőt és felvonulót várnak - előzetes regisztrációval. A szüreti felvonulás kezdete 13 óra!
Fotó: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár
A szüreti felvonulás előtt, 11 órától várják a közösségeket a szüreti fogatok díszítésére a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár mögötti területen.
A kultúrház elől indul a menet 13 órakor, végigvonul a település utcáin:
Dózsa-Deák- Hunyadi- körforgalom- Hunyadi-„Besenyő sziget”- Hunyadi- Kőszegi- Savaria-Szentegyház
és visszaérkezik a kiindulópontra. A gyermekek és idősek a kőszegi kisvonatra (dottóra) is felszállhatnak!
Az elmúlt évekhez hasonlóan a lakók több helyen vendégasztallal várják a felvonulókat.
A Gencsapáti szüreti felvonulás 13 órakor kezdődik
A menetben a Zsivány Zenekar muzsikál. 19 órakor kezdődik a szüreti mulatság a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol ismét a Zsivány Zenekar játszik, majd DJ Mateo szolgáltatja a zenét.
A belépés díjtalan!