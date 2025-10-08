Szüreti felvonulás és mulatság Gencsapátiban

A szüreti felvonulás előtt, 11 órától várják a közösségeket a szüreti fogatok díszítésére a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár mögötti területen.

Fotó: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár

A kultúrház elől indul a menet 13 órakor, végigvonul a település utcáin:

Dózsa-Deák- Hunyadi- körforgalom- Hunyadi-„Besenyő sziget”- Hunyadi- Kőszegi- Savaria-Szentegyház

és visszaérkezik a kiindulópontra. A gyermekek és idősek a kőszegi kisvonatra (dottóra) is felszállhatnak!

Az elmúlt évekhez hasonlóan a lakók több helyen vendégasztallal várják a felvonulókat.

A Gencsapáti szüreti felvonulás 13 órakor kezdődik

A menetben a Zsivány Zenekar muzsikál. 19 órakor kezdődik a szüreti mulatság a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol ismét a Zsivány Zenekar játszik, majd DJ Mateo szolgáltatja a zenét.

A belépés díjtalan!