Szüreti felvonulás Gencsapátiban: minden állomáson táncra perdült a vidám menet – fotók

A szüreti felvonulás hagyománya az egész huszadik századot végigkísérte sokszor még ott is, ahol szőlő sem volt, Gencsapátiban viszont volt szőlő mindig is, így aztán szombaton 13 órakor, ezúttal is útnak indult a vidám menet, de csak azután, hogy a fogatokat feldíszítették. Idén kifejezetten szép időben tarthatták meg a felvonulást és erre szükség is volt, mivel a menet a korábbi évekhez képest is igazán nagyra hízott, több utca, cég, és baráti társaság állított ki csapatokat különféle tematika szerint. Jól megfért egymás mellett a cowboyok, az otthonkába öltözöttek és a bolond esküvő lakodalmas csapata is. A vidám menetet a rendőri felvezetés mellett a lukácsházi csikósok lovasai biztosították.

Szüreti felvonulás: nem volt hiány táncból és mulatságból Gencsapáti utcáin szombaton Fotó: Kóbor Szonja

Szüreti felvonulás – minden állomáson tánc!

Idén hat állomáson látták vendégül a felvonulókat, ahol zsíros kenyeret, perecet, langallót, frissítőket és természetesen pálinkát kínáltak. A pihenők egyenként nagyjából fél óráig tartottak, egyrészt mert ezt kívánta a vendéglátók felé tanúsított illem, másrészt mert amikor a Zsivány Zenekar elkezdte húzni, táncra perdült mindenki. Jócskán vitte az időt ez is, pedig közben sietni is kellett, mert az este mulatsággal végződött és hát készülni kellett arra is.