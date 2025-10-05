1 órája
Fél évszázada lettek mozdonyvezetők - A Savaria Szakközépiskola egykori diákjai találkoztak
Érettségi ötven évvel ezelőtt, még egy egészen más világban. És most közös beszélgetés, a múlt felidézése egy jó hangulatú találkozón.
Pénteken estefelé a szombathelyi Kispityerben gyülekeztek össze azok, akik a hajdani Savaria Szakközépiskolában (ma Vas Vármegyei SZC Savaria Technikum és Kollégium) tanulói voltak. Ötven év telt el azóta, hogy ott tettek sikeres érettségit, ami bizony abban az időben igencsak értékes végzettséget jelentett. Ennek az osztálynak a diákjai vasútgépésznek, mozdonyvezetőnek tanultak, harmincnégyen – mondta el az érettségi találkozó főszervezője, Tóth János.
Találkozó 50 év után
Ez talán az ötödik összejövetelünk, ha jól számolom – emlékszik vissza Takács Attila, egy másik volt osztálytárs. Nem túl sűrűn tartottunk, mert a végzetteknek körülbelül fele mozdonyra is került, és ott meglehetősen gyakran összefutottak – idézi fel a munkás évtizedeket. Távolabbi vidékre csak kevesen kerültek el – szinte mindenki Vasban él most is.
Fél évszázada lettek mozdonyvezetőkFotók: Kóbor Szonja
A végzett harmincnégy osztálytárs közül sajnos már tizenketten nem élnek, mint ahogy egykori tanáraik sem, így csak a hajdani diákok (és néhányuk párja) jöttek össze egy vacsora és kötetlen beszélgetés erejéig.
