Fél évszázada lettek mozdonyvezetők - A Savaria Szakközépiskola egykori diákjai találkoztak

Pénteken estefelé a szombathelyi Kispityerben gyülekeztek össze azok, akik a hajdani Savaria Szakközépiskolában (ma Vas Vármegyei SZC Savaria Technikum és Kollégium) tanulói voltak. Ötven év telt el azóta, hogy ott tettek sikeres érettségit, ami bizony abban az időben igencsak értékes végzettséget jelentett. Ennek az osztálynak a diákjai vasútgépésznek, mozdonyvezetőnek tanultak, harmincnégyen – mondta el az érettségi találkozó főszervezője, Tóth János.

Találkozó fél évszázad után: mozdonyvezetők jöttek el

Fotó: Kóbor Szonja

Találkozó 50 év után

Ez talán az ötödik összejövetelünk, ha jól számolom – emlékszik vissza Takács Attila, egy másik volt osztálytárs. Nem túl sűrűn tartottunk, mert a végzetteknek körülbelül fele mozdonyra is került, és ott meglehetősen gyakran összefutottak – idézi fel a munkás évtizedeket. Távolabbi vidékre csak kevesen kerültek el – szinte mindenki Vasban él most is.