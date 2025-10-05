október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Osztálytalálkozó

1 órája

Fél évszázada lettek mozdonyvezetők - A Savaria Szakközépiskola egykori diákjai találkoztak

Címkék#50 éves#találkozó#osztálytárs#vacsora

Érettségi ötven évvel ezelőtt, még egy egészen más világban. És most közös beszélgetés, a múlt felidézése egy jó hangulatú találkozón.

Gombos Kálmán

Pénteken estefelé a szombathelyi Kispityerben gyülekeztek össze azok, akik a hajdani Savaria Szakközépiskolában (ma Vas Vármegyei SZC Savaria Technikum és Kollégium) tanulói voltak. Ötven év telt el azóta, hogy ott tettek sikeres érettségit, ami bizony abban az időben igencsak értékes végzettséget jelentett. Ennek az osztálynak a diákjai vasútgépésznek, mozdonyvezetőnek tanultak, harmincnégyen – mondta el az érettségi találkozó főszervezője, Tóth János.

Találkozó fél évszázad után: mozdonyvezetők jöttek el
Találkozó fél évszázad után: mozdonyvezetők jöttek el
Fotó: Kóbor Szonja

Találkozó 50 év után

Ez talán az ötödik összejövetelünk, ha jól számolom – emlékszik vissza Takács Attila, egy másik volt osztálytárs. Nem túl sűrűn tartottunk, mert a végzetteknek körülbelül fele mozdonyra is került, és ott meglehetősen gyakran összefutottak – idézi fel a munkás évtizedeket. Távolabbi vidékre csak kevesen kerültek el – szinte mindenki Vasban él most is.

Fél évszázada lettek mozdonyvezetők

Fotók: Kóbor Szonja

A végzett harmincnégy osztálytárs közül sajnos már tizenketten nem élnek, mint ahogy egykori tanáraik sem, így csak a hajdani diákok (és néhányuk párja) jöttek össze egy vacsora és kötetlen beszélgetés erejéig.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu