Egy időre leáll a szolgáltatás a Telekomnál - Ezúttal Szombathelyen lesz korszerűsítés

Címkék#Szombathely#ügyfélszolgálat#üzemszünet#internet#készülék

Hálózat korszerűsítés miatt két napon keresztül leállhat a Telekom internet, tévé és telefon szolgáltatása Szombathelyen.

Vaol.hu

A Telekom hivatalos felületén arról tájékoztatott, hogy hálózati korszerűsítést végeznek Vas vármegyében, ami üzemszüneteket okoz

telekom
Fejlesztés: a Telekom közölte mikor leehet fennakadás
Forrás:  Shutterstock
  • 2025. október 27. 08:00-tól október 28. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. október 27. 08:00-tól október 28. 18:00-ig: Fonyód település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. október 27. 08:00-tól október 28. 18:00-ig: Budapest XI. (1112, 1116), XXII. (1221, 1222, 1223) kerületeinek egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

Telekom: A munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásunk szünetelése várható. 

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is szolgáltatásunkban üzemszünetet tapasztal, és rendelkezik digitális elosztóval, akkor kérik, indítsd újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérjük, hívd ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!
Az esetleges kényelmetlenségért ügyfelek elnézését, egyben megértését kérik.

