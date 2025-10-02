október 2., csütörtök

2 órája

Egy időre leáll a szolgáltatás a Telekomnál, vasi települések is érintettek

Címkék#ügyfélszolgálat#tv#internet

Vaol.hu

Hálózatkorszerűsítést végez a Magyar Telekom Nyrt. több településen is, a munkák következtében pedig az otthoni internet, TV és telefonszolgáltatásban kimaradásokra lehet számítani - tájékoztattak a weboldalon.

Forrás: Shutterstock

Ezeket a vasi településeket érinti a Telekom hálózatkarbantartása

Mint írják, 2025. október 02. 07:00 és 10:00 között: Bük, Celldömölk, Csákánydoroszló, Halogy, Hegyhátszentmárton, Ivánc,  Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Nemeskocs, Vönöck, települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 5 perc)

Amennyiben a jelzett időszakon túl is kimaradás tapasztalható a szolgáltatásban, a Telekom első körben újraindítást javasol, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, a Telekom ügyfélszolgálaton lehet segítséget kérni.

